Parcelamento do IPVA: 5 aplicativos que permitem dividir o imposto

O início de 2024 traz consigo a responsabilidade anual de quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Para muitos, o pagamento à vista pode ser desafiador, mas, felizmente, a tecnologia vem em socorro. Uma variedade de aplicativos agora permite que os proprietários de veículos no Brasil parcelarem o pagamento do IPVA, proporcionando maior flexibilidade e alívio financeiro.

Neste artigo, vamos explorar cinco aplicativos que oferecem a possibilidade de parcelar o IPVA de 2024, detalhando suas características e vantagens para que você possa escolher a melhor opção para suas necessidades.

Aplicativos para Parcelamento do IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma obrigação anual para proprietários de veículos no Brasil, representando uma parcela significativa dos gastos iniciais de cada ano. Este imposto, calculado com base no valor venal do veículo, é essencial para a arrecadação de receitas estaduais, sendo utilizado em diversas áreas de interesse público.

Diante da significativa demanda financeira que o IPVA representa, muitos proprietários de veículos buscam alternativas para amenizar o impacto imediato em seus orçamentos. Nesse contexto, o parcelamento do IPVA surge como uma opção atrativa, oferecendo maior flexibilidade e alívio financeiro. Veja apps que auxiliam nesse propósito.

1. RecargaPay

O RecargaPay é uma opção popular que oferece o parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão de crédito. Além de consultar todos os débitos relacionados ao veículo, como multas, Renavam e licenciamento, o app proporciona facilidade e comodidade no processo de pagamento.

2. Zapay

Zapay é outra escolha eficiente para o pagamento do IPVA. Além de consultar débitos, o aplicativo aceita diversas formas de pagamento, incluindo cartão de crédito com parcelamento em até 12 vezes. A Zapay se destaca por oferecer a menor taxa de parcelamento do mercado, tornando-se uma opção econômica para os usuários.

3. PicPay

Já conhecido por muitos por sua versatilidade em pagamentos, o PicPay também possibilita o parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão de crédito. É importante notar que pagamentos parcelados possuem uma taxa de 5,99%, além de 5,99% acrescidos em cada parcela.

4. Veloe

Veloe é um aplicativo multifuncional, oferecendo não apenas o parcelamento do IPVA, mas também uma tag para passagem automática em pedágios e estacionamentos. Essa funcionalidade adicional é um grande atrativo para motoristas que buscam praticidade nas estradas.

5. Gringo

O Gringo é conhecido por sua simplicidade e praticidade. Além do parcelamento do IPVA, o aplicativo oferece outros recursos interessantes, como consulta à tabela Fipe de veículos e visualização da CRVL digital.

Os aplicativos acima são ferramentas úteis para quem busca facilidade e flexibilidade no pagamento do IPVA de 2024. Cada um deles apresenta características únicas que podem atender às diferentes necessidades dos proprietários de veículos no Brasil. Avalie as opções, compare as taxas e os benefícios adicionais, e escolha o aplicativo que melhor se encaixa em seu planejamento financeiro para o novo ano.

