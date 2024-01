Alerta: ação necessária URGENTE para não ter Bolsa Família bloqueado agora

Com a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, o Bolsa Família, programa de extrema importância para milhões de famílias brasileiras, foi relançado. No entanto, o governo também intensificou a verificação de irregularidades no CPF e no Cadastro Único dos beneficiários.

Agora, é crucial que beneficiários do Bolsa Família regularizem seus CPFs para evitar bloqueios temporários. Vamos detalhar os passos necessários para garantir que você e sua família continuem recebendo este auxílio vital.

Mais de 21 milhões de famílias brasileiras dependem do Bolsa Família, com um recebimento médio de R$ 680. Contudo, aproximadamente 20 mil cidadãos enfrentam inconsistências em seus CPFs ou no CadÚnico, que podem levar ao bloqueio do benefício.

As irregularidades podem surgir de dados desatualizados na Receita Federal, ausência de justificativa nas eleições, pendências no Imposto de Renda, entre outros. A solução para esses problemas passa pela regularização junto à Receita Federal, um passo simples, mas decisivo, para a continuidade do recebimento do Bolsa Família.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social notificará os beneficiários com inconsistências através do aplicativo Bolsa Família e pelo app da Caixa Econômica Federal. Contudo, é aconselhável que os beneficiários chequem proativamente a situação do seu CPF no site da Receita Federal. Além disso, é essencial manter o CadÚnico da família atualizado a cada 24 meses para prevenir bloqueios.

Como realizar a regularização do CPF

Realizar a regularização do CPF é um processo fundamental para garantir a continuidade no recebimento de benefícios como o Bolsa Família e para estar em dia com as obrigações fiscais. O primeiro passo para regularizar seu CPF é acessar o site da Receita Federal. Neste portal, você pode verificar a situação cadastral do seu CPF e identificar qual é a pendência.

As irregularidades mais comuns incluem dados desatualizados, como endereço ou mudanças de estado civil, ausência de justificativa eleitoral, pendências em declarações de Imposto de Renda, ou mesmo a duplicidade no uso do CPF. A regularização dessas pendências pode ser feita diretamente no site, em alguns casos, ou exigir uma visita a um posto de atendimento da Receita Federal ou a uma unidade de atendimento do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios, dependendo do tipo de irregularidade.

Após identificar a pendência, se for possível corrigir online, atualize as informações conforme necessário. Em caso de ausência de justificativa eleitoral, por exemplo, é possível regularizar a situação eleitoral pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Para pendências relacionadas ao Imposto de Renda, pode ser necessário entregar declarações atrasadas ou retificar informações incorretas em declarações anteriores. Se a regularização exigir atendimento presencial, é recomendável agendar uma visita ao órgão responsável, para evitar longas filas e otimizar o processo.

É importante lembrar que manter o CPF regularizado não apenas evita o bloqueio de benefícios sociais, mas também facilita diversas atividades cotidianas, como abertura de contas em bancos, realização de compras e contratação de serviços. Portanto, a regularização do CPF deve ser vista como uma prioridade para todos os cidadãos.

