PIS/Pasep 2024 liberado em janeiro? Quem tem direito e como consultar

Você sabia que o PIS/Pasep pode ser um grande aliado financeiro? Em 2024, muitos trabalhadores brasileiros estão na expectativa de receber esse abono salarial. O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são benefícios destinados aos trabalhadores de carteira assinada e servidores públicos, respectivamente. Mas quem tem direito a esse benefício e como saber se você é um dos elegíveis?

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024 segue um calendário específico, definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Entendendo o Direito ao PIS/Pasep

Para ter direito ao PIS/Pasep, é essencial cumprir alguns requisitos básicos. Primeiramente, você precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Além disso, deve ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base, com remuneração máxima de dois salários mínimos mensais. É importante que o empregador tenha informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial.

Existem algumas categorias de trabalhadores que, infelizmente, não têm direito ao PIS/Pasep. Por exemplo, empregadas domésticas, por não serem regulamentadas pela CLT, não recebem este abono. Da mesma forma, profissionais autônomos, que embora não tenham direito ao PIS, podem se beneficiar do NIT (Número de Identificação do Trabalhador) para acesso a benefícios previdenciários. Outras situações como afastamento pelo governo por mais de um ano ou recebimento de auxílio-doença também afetam a elegibilidade ao benefício.

Como Consultar Seu Direito e Valor do Benefício

O valor do PIS/Pasep em 2024 é equivalente a um salário mínimo vigente, variando de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base. Para verificar se você tem direito ao abono e qual o valor a ser recebido, é possível consultar através dos canais oficiais do governo, como o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, o site da Caixa Econômica Federal, para trabalhadores privados, e o Banco do Brasil, para servidores públicos. Ficar atento a essas informações é essencial para não perder o prazo de recebimento desse importante benefício.

Quando o Pagamento Será Realizado? Detalhes das Datas

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024 segue um calendário específico, definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Este calendário é estruturado para assegurar que os beneficiários tenham acesso ao seu abono de forma organizada e eficiente. Vamos detalhar as datas de pagamento para que você possa se programar adequadamente:

Calendário de Pagamento do PIS 2024

Nascidos em Janeiro: Recebem a partir de 15/02/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Fevereiro: Recebem a partir de 15/03/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Março e Abril: Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Maio e Junho: Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Julho: Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Agosto: Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Setembro: Recebem a partir de 15/08/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Outubro: Recebem a partir de 15/09/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Novembro: Recebem a partir de 17/10/2024 até 27/12/2024.

Nascidos em Dezembro: Recebem a partir de 15/11/2024 até 27/12/2024.

Calendário de Pagamento do Pasep 2024

Final da Inscrição 0: Recebem a partir de 15/02/2024 até 27/12/2024.

Final da Inscrição 1: Recebem a partir de 15/03/2024 até 27/12/2024.

Final da Inscrição 2 e 3: Recebem a partir de 15/04/2024 até 27/12/2024.

Final da Inscrição 4 e 5: Recebem a partir de 15/05/2024 até 27/12/2024.

Final da Inscrição 6 e 7: Recebem a partir de 17/06/2024 até 27/12/2024.

Final da Inscrição 8: Recebem a partir de 15/07/2024 até 27/12/2024.

Final da Inscrição 9: Recebem a partir de 15/08/2024 até 27/12/2024.

Essas datas são fundamentais para os trabalhadores que planejam receber o abono salarial do PIS/Pasep em 2024. É importante ressaltar que os trabalhadores devem atender aos critérios de elegibilidade para ter acesso ao benefício e devem ficar atentos ao prazo final de saque, que é 27 de dezembro de 2024. Planejar com antecedência e estar ciente das datas pode ajudar a evitar qualquer inconveniente ou atraso no recebimento do abono.

