Novo Pix 2024; o que esperar da função e quem usará

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, tem sido um verdadeiro marco na forma como os brasileiros realizam transações financeiras. Desde seu lançamento em 2020, essa ferramenta revolucionou o mercado, oferecendo rapidez, eficiência e segurança em pagamentos e transferências.

Agora, em 2024, o Banco Central está prestes a lançar uma nova modalidade do Pix, prometendo trazer ainda mais facilidades para o cotidiano dos consumidores. Neste artigo, exploraremos o que esperar dessa nova função e quem mais se beneficiará com essas mudanças.

Previsto para ser lançado em outubro de 2024, o Pix Automático surge como uma solução prática para pagamentos recorrentes. (Foto divulgação)

Novo Pix 2024: Uma Inovação para Pagamentos Recorrentes

Previsto para ser lançado em outubro de 2024, o Pix Automático surge como uma solução prática para pagamentos recorrentes. Essa novidade permitirá que contas de consumo, como luz e mensalidades escolares, sejam pagas automaticamente, sem a necessidade de autenticação a cada operação.

Funcionando de maneira semelhante ao débito automático, mas com a diferença de que o valor será debitado diretamente do saldo em conta, e não do cartão de crédito, essa funcionalidade ampliará o alcance do Pix, facilitando a vida de muitos consumidores.

O Banco Central destaca que o Pix Automático poderá alcançar um público mais amplo. Diferentemente do débito automático, que requer um convênio entre a empresa cobradora e cada instituição financeira, o Pix Automático não necessitará desses acordos. Isso significa que qualquer empresa que oferte a modalidade e qualquer banco que participe do sistema Pix poderão utilizar esse serviço, democratizando ainda mais os pagamentos automáticos.

Diferenças Entre Pix Automático e Pix Agendado

É importante notar que o Pix Automático será distinto do Pix Agendado. Enquanto o Pix Agendado permite o agendamento de transferências para pessoas físicas e jurídicas, o Pix Automático será exclusivo para pagamentos a pessoas jurídicas, visando o pagamento de contas e prestações de serviço. O Banco Central planeja desenvolver e testar o sistema dessa nova ferramenta ao longo de 2024, com previsão de lançamento em outubro do mesmo ano.

Ademais, algumas regras de funcionamento já foram estabelecidas para o Pix Automático. Elas incluem normas para o cancelamento da autorização, rejeição e liquidação da transação, limites diários, regras de devolução e responsabilização em caso de erros, além de especificações de jornadas para autorização prévia. Essas regras visam garantir a segurança e a transparência nas transações, mantendo a confiabilidade do sistema Pix.

O lançamento do Pix Automático representa mais um passo importante na evolução dos sistemas de pagamento digital no Brasil. Com foco na praticidade e na inclusão financeira, essa nova modalidade tem o potencial de transformar ainda mais a maneira como lidamos com nossas finanças, trazendo comodidade e eficiência para o dia a dia dos consumidores e empresas. Fica evidente que o Pix continua a ser uma ferramenta essencial no cenário financeiro atual, adaptando-se e evoluindo para atender às necessidades emergentes de um mercado dinâmico.

