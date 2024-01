Adeus, INSS! Como ter independência financeira na melhor idade

A conquista da independência financeira na terceira idade é um objetivo cada vez mais alcançável. Com o aumento da expectativa de vida e a crescente preocupação em não depender financeiramente dos filhos na velhice, é essencial adotar estratégias eficazes para garantir um futuro financeiramente estável. Especialistas ressaltam a importância de planejamento financeiro e conhecimento dos direitos garantidos por lei para assegurar uma aposentadoria tranquila e confortável.

Neste texto, exploramos dicas valiosas para alcançar a independência financeira na terceira idade, incluindo planejamento da aposentadoria, definição de um padrão de vida desejado, organização financeira, construção de uma reserva financeira e investimento em fontes de renda extras.

É crucial planejar com antecedência, ser consistente nas contribuições e investimentos, e estar sempre atento às melhores oportunidades para maximizar os recursos para a aposentadoria. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Como ter independência financeira na melhor idade?

O primeiro passo para garantir uma velhice independente é o planejamento financeiro. Considerando a expectativa de vida do brasileiro que atingiu 76,6 anos em 2023, é crucial rever os gastos atuais e o padrão de consumo para começar a separar reservas. Uma sugestão prática é poupar pelo menos R$ 100 por mês, formando uma reserva de emergência. Definir o padrão de vida que se deseja ter na terceira idade é fundamental para direcionar as ações e alcançar esse objetivo.

Além da poupança regular, investir em fontes de ganhos extras é uma estratégia inteligente. No Brasil, mais de 37,5 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS recebem entre R$ 1.320,00 e R$ 7.507,49, sendo importante encontrar meios de complementar essa renda. Investir em opções resistentes à inflação e disponíveis para uso a qualquer momento é essencial. O planejamento e a poupança desde já são cruciais para manter o foco na qualidade de vida futura, assegurando uma velhice confortável e independente.

O caminho para a independência financeira na terceira idade requer dedicação, planejamento e ação estratégica. Começando agora, é possível garantir um futuro onde a qualidade de vida seja mantida, sem a necessidade de depender financeiramente de terceiros.

Veja também: Prova de Vida do INSS sofre mudança sensível para 2024

Aumente sua renda antes da independência financeira

Para aqueles que ainda estão no caminho para alcançar a independência financeira e desejam aumentar sua aposentadoria do INSS, existem estratégias eficientes que podem ser adotadas. É essencial entender que, embora a aposentadoria do INSS proporcione uma base financeira, muitas vezes ela pode não ser suficiente para cobrir todas as despesas na terceira idade. Portanto, adotar medidas para aumentar esse benefício é uma parte crucial do planejamento financeiro para a aposentadoria.

Contribuição Adicional ao INSS: Uma das formas de aumentar o valor da aposentadoria é fazer contribuições adicionais ao INSS. Se você está trabalhando e contribuindo, considere aumentar o valor da sua contribuição mensal. Isso pode resultar em um aumento no valor do benefício no momento da aposentadoria. Trabalho Autônomo ou Paralelo: Engajar-se em trabalhos autônomos ou paralelos pode não apenas ajudar a complementar a renda atual, mas também contribuir para o aumento do valor da aposentadoria. Lembre-se de contribuir para o INSS com esses ganhos adicionais. Revisão do Benefício: Em alguns casos, pode ser possível solicitar uma revisão do benefício de aposentadoria, especialmente se houver indícios de que nem todas as contribuições foram consideradas no cálculo inicial. Consultar um especialista em direito previdenciário pode esclarecer essa possibilidade.

Veja também: INSS: Revisão da Vida Toda em 2024; como fica a situação?