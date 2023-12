As principais promessas de ano novo; veja como cumprir cada uma

O início de um novo ano é um momento de renovação e esperança. É quando muitas pessoas se comprometem a fazer mudanças positivas em suas vidas, seja perder peso, economizar dinheiro ou aprender uma nova habilidade.

Resoluções de Ano Novo: Tendências e dicas para cumprir as promessas. Veja o que as pessoas mais desejam fazer.

Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de pesquisa de mercado YouGov, as resoluções de Ano Novo mais populares em 2023 são:

Perder peso ou se exercitar mais (42%)

Economizar dinheiro (38%)

Aprender uma nova habilidade (28%)

Passar mais tempo com a família e amigos (26%)

Melhorar a saúde mental (25%)

Tendências para o ano novo

Essas tendências são consistentes com os resultados de pesquisas anteriores, que mostram que as resoluções de Ano Novo mais populares geralmente se concentram em melhorar a saúde física, financeira e mental.

No entanto, há algumas tendências específicas que vale a pena destacar. Por exemplo, a preocupação com a saúde mental está aumentando, à medida que mais pessoas reconhecem a importância do bem-estar mental. Além disso, as pessoas estão cada vez mais interessadas em aprender novas habilidades, seja para se desenvolver profissionalmente ou simplesmente para se divertir.

Dicas para cumprir as resoluções de Ano Novo

Cumprir as resoluções de Ano Novo pode ser um desafio, mas existem algumas dicas que podem ajudar:

Escolha metas específicas e alcançáveis: Em vez de dizer “quero me exercitar mais”, defina uma meta específica, como “quero ir à academia três vezes por semana”.

Em vez de dizer “quero me exercitar mais”, defina uma meta específica, como “quero ir à academia três vezes por semana”. Faça um plano: Pense em como você vai alcançar suas metas. Isso pode incluir criar um cronograma, estabelecer prazos ou encontrar um parceiro para ajudar.

Pense em como você vai alcançar suas metas. Isso pode incluir criar um cronograma, estabelecer prazos ou encontrar um parceiro para ajudar. Seja realista: Não tente fazer muitas mudanças ao mesmo tempo. Comece com uma ou duas metas e concentre-se nelas até que sejam cumpridas.

Não tente fazer muitas mudanças ao mesmo tempo. Comece com uma ou duas metas e concentre-se nelas até que sejam cumpridas. Não desista: Se você não conseguir alcançar sua meta em um determinado prazo, não desista. Ajuste seu plano e continue tentando.

Outras dicas

Aqui estão algumas dicas adicionais que podem ajudar a aumentar suas chances de sucesso:

Conte a alguém sobre suas metas: Isso pode ajudá-lo a se manter motivado.

Isso pode ajudá-lo a se manter motivado. Comemore suas conquistas: Ao alcançar uma meta, dê a si mesmo uma recompensa para se manter motivado.

Ao alcançar uma meta, dê a si mesmo uma recompensa para se manter motivado. Seja paciente: Leva tempo para mudar hábitos e comportamentos. Não espere resultados instantâneos.

Se você está pensando em fazer resoluções de Ano Novo, siga essas dicas para aumentar suas chances de sucesso. Com um pouco de planejamento e esforço, você pode alcançar seus objetivos e começar o ano novo com o pé direito.