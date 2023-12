4 aplicativos com figurinhas de FELIZ ANO NOVO 2024 no WhatsApp

O Ano Novo está chegando, e nada melhor do que expressar seus votos de felicidade e prosperidade de forma criativa e personalizada! Se você é do tipo que adora enviar mensagens temáticas, vai adorar conhecer 4 aplicativos incríveis para baixar figurinhas de Feliz Ano Novo 2024 para o WhatsApp. Esses apps oferecem uma variedade de stickers animados e personalizáveis, perfeitos para tornar suas mensagens de fim de ano ainda mais especiais.

Neste artigo, vamos explorar esses aplicativos que prometem elevar a sua experiência de envio de mensagens no WhatsApp, permitindo que você compartilhe a alegria da virada do ano com amigos e familiares de um jeito único e divertido. Prepare-se para descobrir novas formas de expressar seus sentimentos e desejos para o ano que se inicia!

Com esses quatro aplicativos, você tem uma ferramenta incrível para tornar suas mensagens de WhatsApp ainda mais memoráveis neste Ano Novo. (Foto divulgação)

4 aplicativos com figurinhas no WhatsApp

Confira:

Sticker.ly Sticker Maker: Variedade e Personalização

O “Sticker.ly Sticker Maker” é uma opção versátil tanto para usuários de Android quanto de iOS. Este app não só oferece uma vasta coleção de figurinhas animadas, mas também permite que você crie seus próprios stickers a partir de vídeos e imagens. Com um pacote especial de Feliz Ano Novo já disponível, você pode facilmente adicionar stickers ao seu WhatsApp, escolhendo entre desejos de um ano próspero, recomeços e celebrações.

Veja também: WhatsApp: como usar suas fotos e vídeos para criar figurinhas

Figurinhas de Natal e Ano Novo: Especialmente para Android

Exclusivo para usuários de Android, o app “Figurinhas de Natal e Ano Novo” traz uma seleção especial de stickers focados na temática das festas de fim de ano. Além das tradicionais felicitações, o aplicativo inclui stickers de contagem regressiva, preparativos para as festas e até frases reflexivas e engraçadas, perfeitas para expressar bons sentimentos de maneira original.

Feliz Ano Novo 2024: Cores Vibrantes e Saudações Inspiradoras

Disponível para Android, o “Feliz Ano Novo 2024” oferece uma coleção de stickers com cores vibrantes e mensagens inspiradoras. Este aplicativo é ideal para quem busca celebrar a chegada do novo ano com figurinhas que destacam a alegria e a esperança. Adicionar estes stickers ao WhatsApp é simples, tornando suas mensagens de Ano Novo ainda mais empolgantes e alegres.

Figurinhas Feliz Ano Novo 2024: Celebração e Contagem Regressiva

Também para Android, o “Figurinhas Feliz Ano Novo 2024” permite que você envie adesivos com temas de celebração, saudações e contagem regressiva. Este app é perfeito para quem deseja enviar um cartão eletrônico especial junto com suas mensagens de Ano Novo, proporcionando uma maneira única e personalizada de compartilhar seus votos de felicidade.

Com esses quatro aplicativos, você tem uma ferramenta incrível para tornar suas mensagens de WhatsApp ainda mais memoráveis neste Ano Novo. Seja através de stickers animados, personalizados ou com mensagens inspiradoras, você pode espalhar alegria e bons desejos de uma maneira que reflete sua personalidade e criatividade. Celebre a chegada de 2024 compartilhando não apenas palavras, mas um pedaço do seu coração através destas divertidas figurinhas de Ano Novo!

Veja também: Tudo pronto! WhatsApp deve liberar seu nome no perfil do app