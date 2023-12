MEI 2024 terá novas regras? Veja o que muda e quanto dá para ganhar

Em 2024, o Microempreendedor Individual (MEI) enfrentará algumas mudanças significativas nas regras e processos. Este regime tributário simplificado, que tem facilitado a vida de muitos pequenos empreendedores, está prestes a passar por ajustes.

Essas mudanças podem impactar tanto em termos de oportunidades quanto de obrigações. Vamos detalhar o que muda para o MEI em 2024 e quais as perspectivas de ganho para quem opta por esse modelo de negócio.

O ano de 2024 traz alterações importantes para os Microempreendedores Individuais (MEI), que devem estar atentos às novas regras e obrigações. (Foto divulgação)

O Que é MEI e Suas Vantagens

O MEI é uma categoria destinada a formalizar trabalhadores autônomos com faturamento anual de até R$ 81 mil, ou R$ 6.750 por mês. Criado em 2009, o MEI permite que o microempreendedor tenha um CNPJ, podendo emitir notas fiscais e ter acesso a benefícios previdenciários. Entre as mais de 500 atividades permitidas estão cabeleireiros, manicures, costureiros, eletricistas, professores particulares e vendedores ambulantes.

As vantagens de ser um MEI incluem a obtenção de um CNPJ, a possibilidade de emitir notas fiscais, pagamento fixo mensal de impostos, acesso a benefícios previdenciários e crédito facilitado. O apoio de entidades como o SEBRAE também é um grande benefício para os MEIs.

Veja também: MEI poderá ganhar quase R$ 43 mil a mais em 2024; confira

Mudanças nas Regras para 2024

O ano de 2024 traz alterações importantes para os Microempreendedores Individuais (MEI), que devem estar atentos às novas regras e obrigações. Estas mudanças impactam diretamente na gestão financeira e administrativa dos MEIs, e é crucial compreender o que muda para garantir a conformidade e aproveitar os benefícios dessa categoria. Vamos explorar as principais mudanças anunciadas:

Valor do DAS: A contribuição mensal do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) será alterada devido à mudança no salário mínimo. Os novos valores serão:

Prestadores de serviços: R$ 75,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 5,00 de ISS).

Comércio e indústria: R$ 71,60 por mês (R$ 70,60 de INSS + R$ 1,00 de ICMS).

Caminhoneiros: R$ 174,44 (R$ 169,44 de INSS + R$ 5,00 de ISS).

Pagamento da Contribuição Mensal: O pagamento do DAS deve ser realizado até a data de vencimento para evitar penalidades e garantir a manutenção dos benefícios previdenciários.

Emissão de Nota Fiscal: Quando houver transações com pessoas jurídicas, é obrigatória a emissão de nota fiscal. Com pessoas físicas, a emissão é opcional, a menos que seja solicitada pelo consumidor.

Relatório Mensal: É necessário manter um registro mensal das receitas obtidas, incluindo notas fiscais emitidas e de compra e venda, pelo prazo de 5 anos.

Declaração Anual de Faturamento: O MEI deve enviar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) informando o faturamento bruto do ano anterior.

Limite de Compras e Diferença na Alíquota: O limite de compras e a diferença na alíquota não devem exceder 80% do total de recursos durante o ano, excluindo o ano de início de atividades.

Contratação de Funcionário: O MEI pode ter apenas um funcionário registrado e deve seguir as normas trabalhistas para esta contratação.

Proibição de Filial ou Sociedade: O MEI não pode abrir filiais ou ter sociedade em outro negócio.

Estas mudanças reforçam a importância de uma gestão responsável e organizada para os microempreendedores. A formalização e o cumprimento das obrigações do MEI oferecem uma série de vantagens, mas exigem atenção às novas regras e regulamentações. Ficar atento a essas mudanças é fundamental para manter o negócio em conformidade e aproveitar ao máximo os benefícios de ser um MEI.

Veja também: 2 créditos de R$ 10 mil para MEI; veja como conseguir