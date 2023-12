Foi pego no bafômetro do final de ano? Veja as consequências

O final do ano é um período de festividades e celebrações, mas também é um momento em que as operações da Lei Seca se intensificam nas estradas e cidades brasileiras. Ser pego dirigindo sob influência de álcool pode ter consequências graves, não apenas para sua segurança, mas também em termos legais e financeiros. Se você planeja dirigir durante este período festivo, é crucial estar ciente das leis e das penalidades associadas à embriaguez ao volante, especialmente durante as operações de blitz da Lei Seca.

O bafômetro

O bafômetro, ou etilômetro, é um dispositivo utilizado para medir a concentração de álcool no ar expirado pelos pulmões. Este aparelho é amplamente usado em operações de trânsito para verificar se os motoristas estão dirigindo sob a influência de álcool. Quando um motorista é parado em uma blitz da Lei Seca, é comum que seja solicitado a soprar no bafômetro.

O teste é rápido e fornece um resultado imediato que indica a quantidade de álcool por litro de ar alveolar (mg/L). Se o resultado for positivo, demonstrando a presença de álcool, o motorista pode enfrentar penalidades severas, dependendo do nível de álcool detectado.

Foi pego no bafômetro?

No Brasil, a legislação de trânsito estabelece que dirigir com qualquer concentração de álcool no sangue é infração de trânsito. O limite legal é de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, mas a tolerância é praticamente zero. Motoristas flagrados com uma concentração de álcool entre 0,05 mg/L e 0,33 mg/L são penalizados com multa e suspensão da CNH. Já aqueles com concentrações superiores a 0,34 mg/L podem ser enquadrados em crime de trânsito, com penas que incluem detenção. As medidas são parte de esforços para reduzir os acidentes de trânsito relacionados ao consumo de álcool, garantindo maior segurança nas estradas.

Quando um motorista é multado por dirigir sob influência de álcool, ele enfrenta uma série de consequências legais e financeiras. A infração é considerada gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, o veículo pode ser retido até que um condutor habilitado e sóbrio possa levá-lo. Em casos de reincidência dentro de 12 meses, a multa é dobrada para R$ 5.869,40. As penalidades visam desencorajar motoristas de dirigir após o consumo de álcool, enfatizando a importância da responsabilidade e da segurança no trânsito.

Recusa ao Teste do Bafômetro e Direitos do Condutor

Ao ser parado em uma blitz, recusar-se a fazer o teste do bafômetro é considerado uma infração grave. Além da multa já citada, o motorista perde o direito de dirigir por 12 meses e é obrigado a concluir um curso de reciclagem. No entanto, é importante estar ciente de seus direitos.

Condutores que obtêm resultado negativo no teste podem seguir viagem sem problemas. Em caso de teste positivo, existe a possibilidade de recorrer, especialmente se o resultado puder ser influenciado por medicamentos ou outros produtos que contenham álcool em sua composição. A legislação de trânsito prevê a realização de uma contraprova em até 24 horas após a autuação.

Dirigir sob o efeito de álcool é uma decisão perigosa e irresponsável, que coloca em risco não apenas a sua vida, mas também a de outras pessoas. As operações da Lei Seca são intensificadas no final do ano para garantir a segurança nas estradas e vias urbanas. Conhecer as leis e as consequências de ser pego em uma blitz pode salvar vidas e evitar problemas legais e financeiros. Lembre-se: se beber, não dirija. A segurança deve sempre ser sua prioridade máxima.

