Presentão do Nubank: dá para se formar em tecnologia de graça com o “cartão”

Em uma iniciativa empolgante, o Nubank anuncia uma grande oportunidade para jovens talentosos no Brasil e na Colômbia: bolsas de estudo para cursos superiores e de mestrado na área de tecnologia. Com um orçamento de US$ 1,2 milhão do fundo filantrópico Give Back, o plano é conceder 36 bolsas nos próximos dois anos. Esta notícia representa uma chance valiosa para aqueles que buscam se especializar em um campo que está em constante evolução e oferece amplos caminhos para o futuro.

Nubank: Revolucionando a Experiência Bancária com Benefícios Inovadores

O Nubank tem se destacado no cenário financeiro como uma das fintechs mais inovadoras, oferecendo uma série de benefícios que transformam a experiência bancária de seus clientes. Um dos principais atrativos é a ausência de taxas de manutenção e anuidade, permitindo que os clientes utilizem serviços bancários e cartões de crédito sem custos adicionais.

Além disso, o Nubank oferece uma interface de aplicativo intuitiva e fácil de usar, permitindo que os clientes gerenciem suas finanças de maneira eficiente e transparente. Outro benefício significativo é o programa de recompensas, onde os pontos acumulados nunca expiram e podem ser trocados por uma variedade de vantagens, desde descontos em serviços até a conversão em milhas aéreas. O Nubank também se destaca pela sua atenção ao atendimento ao cliente, com uma equipe de suporte disponível 24/7, pronta para resolver qualquer questão de forma rápida e personalizada.

Presentão do Nubank: Acesso à Educação e Investimento em Talentos Futuros

O projeto do Nubank, em colaboração com organizações renomadas como a Fundação Estudar, Fundação Lemann, Velez e Reyes+, é focado em investir em talentos futuros. As bolsas de estudo serão destinadas a cursos de graduação e mestrado, abrangendo áreas como computação, engenharia de sistemas, engenharia de software, ciência de dados e ciências da computação.

Os beneficiários terão acesso a uma educação de qualidade nas principais universidades, além de suporte personalizado de carreira, mentoria com líderes de tecnologia e a chance de se conectar com investidores e especialistas do setor.

Programas de Bolsas do Nubank

Beca Tech na Colômbia e Tech Fellow no Brasil

Na Colômbia, o foco inicial será no programa Beca Tech, que oferece oportunidades de graduação em ciência e tecnologia, com os primeiros beneficiados iniciando seus estudos em 2024. No Brasil, o Give Back formará parcerias com a Fundação Estudar, onde o programa Tech Fellow oferecerá bolsas de estudo em prestigiadas universidades brasileiras e internacionais. Para se qualificar, os candidatos precisam ter nacionalidade brasileira e estar matriculados em cursos de graduação ou intercâmbios de longa duração nas áreas foco do programa.

Bolsas de Mestrado com a Fundação Lemann

Além da graduação, também serão oferecidas bolsas de mestrado em parceria com a Fundação Lemann. Essas bolsas são focadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, com preferência para estudantes com projetos de impacto social, especialmente para estudos no Reino Unido. Essa iniciativa destaca o compromisso do Nubank e de suas organizações parceiras em impulsionar o desenvolvimento educacional e profissional nas áreas de STEM.

A oferta de bolsas de estudo do Nubank é uma porta aberta para o futuro da tecnologia, proporcionando aos jovens talentosos recursos e oportunidades para desenvolverem suas habilidades e contribuírem para o avanço tecnológico. Para os interessados em se aprofundar no mundo da tecnologia, essa é uma chance de ouro para alcançar novos patamares em sua educação e carreira.

