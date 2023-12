Com apenas 14 anos, jovem cria sabonete para quem tem câncer de pele

Com apenas 14 anos, Heman Bekele se destaca no universo da ciência com um feito impressionante: a criação de um sabonete que trata o câncer de pele. Nascido na Etiópia, Heman mudou com a família para os Estados Unidos quando tinha apenas quatro anos. Desde cedo, o jovem mostrou afinidade com a ciência, encantando-se por pequenos experimentos e vídeos educativos. Conheça a sua história e seu produto!

Jovem Cientista 2023: sabonete para quem tem câncer de pele

A paixão de Heman pela ciência levou-o a uma trajetória surpreendente que culminou com a conquista do título de “Jovem Cientista de 2023”, prêmio anual da 3M em parceria com a Discovery Education. O projeto que chamou a atenção da banca avaliadora é um sabonete que promete tratar o câncer de pele. Após o envio de um vídeo com a proposta inovadora, ele foi selecionado e passou a contar com o apoio de uma mentora para o desenvolvimento do produto.

Com a orientação de Deborah Isabelle, especialista em engenharia de produtos da 3M, o jovem pôde dar forma a sua ideia. O auxílio profissional foi determinante para o progresso da iniciativa, desde a definição do papel de cada material na formulação do sabonete até o apoio no desenvolvimento, testes e implementação do projeto.

Inspirado pela realidade

A motivação para a criação do sabonete veio da própria trajetória de vida de Heman. A memória de trabalhadores passando o dia expostos ao sol intenso na Etiópia gerou a inquietação de desenvolver um projeto que pudesse oferecer proteção à pele dessas pessoas.

O “Sabonete para Tratamento de Câncer de Pele (STCP)” atua impulsionando a defesa de células dendríticas, frequentemente abatidas pelas células cancerosas. Na apresentação do produto aos juízes na final do prêmio, Heman definiu o sabonete como um “símbolo de esperança, acessibilidade e de um mundo onde o tratamento do câncer de pele está ao alcance de todos”.

Futuro promissor na STEM

Após a incrível conquista no prêmio, Heman retornou à sua rotina normal, dedicando-se a hobbies como tocar piano e flauta, e jogar xadrez. Quando questionado sobre seus planos futuros, ele afirma que almeja continuar causando impacto e ajudando pessoas, provavelmente no campo da STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Heman termina deixando uma mensagem inspiradora para os jovens brasileiros: “sejam resilientes e perseverantes para alcançarem seus sonhos”. Palavras de um jovem cientista que, com apenas 14 anos, já pavimenta um grande caminho na ciência, transformando sonhos em realidade.

Como surge o câncer de pele

O câncer de pele surge quando as células que compõem a nossa pele se desenvolvem de maneira anormal e descontrolada, formando um tumor. Esse crescimento pode ter origem nos queratinócitos – células responsáveis pela formação da epiderme, camada mais externa da pele – especialmente em áreas mais expostas ao sol como o rosto, orelhas, pescoço, costas, tórax e o dorso das mãos.

Existem diferentes tipos de câncer de pele, sendo os mais comuns o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Os dois primeiros são conhecidos como cánceres de pele não melanoma e são os tipos mais frequentes, porém costumam ser menos agressivos. Já o melanoma, apesar de mais raro, pode ser muito perigoso e até letal, por causa de sua alta capacidade de produzir metástase. É sempre importante frisar que a exposição solar sem proteção adequada é a principal causa do câncer de pele. No entanto, histórico familiar, idade avançada, pele clara e a presença de muitas pintas no corpo também são fatores de risco.

