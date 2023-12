Qual é o signo do Papai Noel? Descobrimos e vamos revelar

O Papai Noel é uma figura lendária originária da cultura cristã ocidental que acredita-se trazer presentes para as crianças durante a noite na véspera de Natal de brinquedos e doces, ou carvão ou nada, dependendo se são “boas ou más”.

A origem da lenda do Papai Noel está intimamente relacionada com a figura de São Nicolau de Mira, um bispo nascido na Turquia em 280 d.C. que ajudava as pessoas carentes. São Nicolau deixava moedas perto das chaminés dos menos favorecidos durante a noite.

No século XIII, os holandeses que emigraram para a América do Norte começaram a contar histórias sobre Sinter Klaas, uma figura semelhante a São Nicolau. Sinter Klaas era um homem gordo e barbudo que usava um manto vermelho e um gorro pontudo. Ele era conhecido por entregar presentes para as crianças na véspera de Natal.

No século XIX, os americanos começaram a chamar Sinter Klaas de Santa Claus. A figura do Papai Noel começou a se popularizar nos Estados Unidos e, posteriormente, em todo o mundo.

Conheça toda a história do bom velhinho.

O personagem que deu vida ao Papai Noel

São Nicolau de Mira é considerado o santo patrono dos marinheiros, dos comerciantes e das crianças. Ele é conhecido por sua generosidade e bondade.

São Nicolau nasceu em Mira, uma cidade na atual Turquia, em 280 d.C. Ele era filho de pais ricos e cristãos. Desde jovem, São Nicolau se destacou por sua bondade e generosidade. Ele ajudava os pobres e necessitados, sempre de forma anônima.

Uma das histórias mais famosas sobre São Nicolau conta que ele salvou três irmãs de serem vendidas como escravas. O pai das irmãs era um homem pobre que não tinha dinheiro para pagar o dote de casamento delas. São Nicolau, então, jogou sacos de moedas de ouro pela chaminé da casa do homem. As moedas caíram nas meias que as irmãs penduraram na chaminé para secar. Com o dinheiro, as irmãs puderam se casar e ter uma vida digna.

Outra história famosa sobre São Nicolau conta que ele salvou um homem que estava prestes a ser executado injustamente. São Nicolau apareceu no tribunal e apresentou provas da inocência do homem. O homem foi libertado e São Nicolau foi considerado um herói.

São Nicolau morreu em 6 de dezembro de 343 d.C. Ele foi canonizado pela Igreja Católica e sua festa é celebrada em 6 de dezembro.

Onde vive o Papai Noel

O Papai Noel vive na Lapônia, uma região localizada no extremo norte da Finlândia. A Lapônia é uma região de clima frio e neve, o que faz com que seja um lugar ideal para o Papai Noel viver.

A casa do Papai Noel fica na Montanha Korvatunturi, que significa “Montanha da Orelha”. A montanha tem esse nome porque, segundo a lenda, as crianças do mundo todo podem ouvir o Papai Noel chegando.

A casa do Papai Noel é grande e cheia de presentes. O Papai Noel tem um grande trenó puxado por oito renas, que ele usa para entregar os presentes no Natal.

O signo do Papai Noel

São Nicolau nasceu em 280 d.C., que corresponde ao dia 19 de dezembro no calendário gregoriano. O signo solar de São Nicolau, portanto, é sagitário.

O signo de sagitário é representado pelo arqueiro, um símbolo de aventura, liberdade e busca pelo conhecimento. Essas características são semelhantes às características do Papai Noel. O Papai Noel é um viajante, pois precisa percorrer o mundo todo para entregar os presentes no Natal. Ele é também um homem livre, pois pode fazer o que quiser, quando quiser. E ele é um homem sábio, pois sabe o que as crianças desejam para o Natal.

Portanto, é possível que o Papai Noel também seja sagitariano. No entanto, é importante lembrar que o Papai Noel é uma figura lendária, e sua personalidade pode ser interpretada de diferentes maneiras.