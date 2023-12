Nubank vai deixar 2 pessoas ricas nesta semana; será você?

A agitação no mundo das finanças digitais acaba de ganhar um novo capítulo com a mais recente campanha do Nubank, denominada “N Chances de Ganhar”. Essa promoção tem gerado um grande entusiasmo entre os clientes do conhecido banco digital, oferecendo a eles a chance de ganhar prêmios substanciais em dinheiro, incluindo dois prêmios finais de R$ 200 mil cada.

Vamos mergulhar nos detalhes dessa promoção e explorar como ela pode ser uma oportunidade incrível para os usuários do Nubank enriquecerem, de forma até mesmo fácil. Veja!

Esta promoção, gratuita e repleta de vantagens, é um convite aberto para os clientes Nubank ampliarem suas chances de enriquecer. (Foto divulgação)

Como Funciona a Promoção N Chances de Ganhar

A promoção funciona de maneira simples: a cada R$ 100 gastos no crédito, o cliente Nubank ganha um bilhete da sorte. Cada compra no crédito, independentemente do valor, contribui para o acúmulo desse saldo. Uma vez que a soma das compras atinja R$ 100, um bilhete é automaticamente liberado. Importante ressaltar que para ativar a promoção, é necessário configurar o cartão no aplicativo Nubank.

A promoção contempla 130 sorteios diários de R$ 2 mil cada, abrangendo o período de 23/10/2023 a 16/12/2023. Além disso, os clientes podem concorrer aos dois prêmios finais de R$ 200 mil, que serão sorteados no dia 26 de dezembro de 2023. Este formato oferece aos participantes chances contínuas de ganhar, mantendo o engajamento e a expectativa em alta.

Além dos bilhetes conquistados pelas compras, o Nubank oferece missões extras no app que permitem ganhar mais bilhetes. As missões incluem atividades como fazer compras no crédito acima de R$ 5 em dias diferentes, ativar o Open Finance, usar os cartões virtuais do Nubank, entre outras. Cada missão completa rende mais bilhetes, aumentando as chances de ganhar.

Elegibilidade e Segurança na Promoção

Podem participar da promoção os clientes Nubank maiores de 18 anos, com conta ativa e sem débitos em aberto com o banco. A promoção é válida para os detentores dos cartões roxinho ou ultravioleta com função crédito. É importante ressaltar que o Nubank nunca solicita transferências para participação em promoções, e qualquer tentativa de contato nesse sentido deve ser reportada como suspeita.

A promoção utiliza como base o resultado da Loteria Federal para a distribuição dos prêmios. Os bilhetes da sorte são compostos por 10 números, divididos entre o número de série e o elemento sorteável. Os ganhadores são avisados diretamente pelo aplicativo, e os resultados também são divulgados no blog do Nubank.

A promoção “N Chances de Ganhar” é uma demonstração clara do compromisso do Nubank em oferecer mais do que apenas serviços financeiros – é uma experiência que engaja, recompensa e celebra seus clientes. Se você é cliente Nubank, esta é uma chance imperdível de terminar o ano com um prêmio significativo. Participe, cumpra as missões e torça para ser um dos grandes ganhadores desta emocionante promoção!

