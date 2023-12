ChatGPT com os dias contatos: nova IA pode acabar com tudo

O universo da Inteligência Artificial (IA) está sempre evoluindo e proporcionando avanços científicos surpreendentes. O último deles é a mais nova criação da Google, capaz de deixar a todos nós de queixo caído. Aperte os cintos porque estamos prestes a embarcar na era Gemini!

Revolução à vista: Gemini, a nova IA da Google, pode marcar o fim do ChatGPT. (Foto divulgação)

A Nova Superpotência da Google

Quando pensamos em revolucionar os limites da IA até agora conhecidos, a Google parece estar obstinada em conquistar essa imortalidade tecnológica. Anunciado recentemente, o Gemini chegou para balançar as estruturas. Este grandioso modelo de linguagem multimodal, apresentado pela empresa na última quarta-feira (6/12), destaca-se pela habilidade de operar e combinar diferentes tipos de informação, incluindo texto, áudio e até mesmo linguagens de programação. Será este o fim do queridinho ChatGPT, que utiliza o GPT-4?

Segundo Demis Hassabis, CEO e cofundador da Google DeepMind, esse novo queridinho da IA não está restrito ao rótulo de “software inteligente”. Não, o Gemini veio para trazer praticidade e intuição, unindo tecnologia a um novo patamar de proximidade e entendimento humano.

Veja também: Funciona mesmo? ChatGPT ensina a ganhar R$ 30.000 no mês

Gemini, Uma Nova Geração de IA

Imagine a possibilidade de uma IA flexível, totalmente adaptável e presente não apenas em grandes estruturas datacenter, mas também no seu smartphone. Pois é isto que o Gemini propõe. Disponível em três tamanhos distintos – Ultra, Pro e Nano, a nova aposta da Google objetiva uma variedade de usos, de data centers aos nossos cotidianos dispositivos móveis.

Atualmente, o Gemini 1.0 já faz parte da realidade dos usuários do Google Bard em 170 países, incluindo o Brasil. Mas segurem o fôlego, pois tem mais novidades a caminho. Até 2024, a expectativa é de que o modelo mais poderoso seja integrado ao chatbot e expandido para outros idiomas. Imagina só a revolução!

Funcionalidades e Competências do Gemini

Com o Google Pixel 8 Pro já incorporando o Gemini, e a promessa de ter este recurso diretamente na busca do Google, no Chrome e em outros serviços e produtos da empresa, é difícil não ficar entusiasmado com o que está por vir! A versão Gemini Nano já se destaca com tarefas realizadas no aplicativo de gravação de áudio e na função Smart Reply do Gboard no WhatsApp.

O Gemini Ultra, versão mais robusta e intensa, espera seu lançamento para o próximo ano, prometendo avanços ainda maiores. Este terá uma fase inicial restrita a alguns clientes, desenvolvedores, parceiros e especialistas em segurança e responsabilidade, com a prioridade de coletar feedbacks e aprimorar cada vez mais o produto.

Comparando o Gemini Ultra com o GPT-4, o novo modelo brilhou por apresentar superioridade em texto, raciocínio, matemática e programação, além de se destacar em testes multimodais que envolvem imagens, vídeos e áudios. Além disso, a nova IA promete uma abordagem mais cuidadosa e precisa para responder perguntas complexas, trazendo resultados que superaram especialistas humanos em diversas áreas do conhecimento em 30 dos 32 benchmarks acadêmicos.

Diante de todo esse cenário, fica cada vez mais nítida a revolução que o Gemini traz ao campo da Inteligência Artificial, colocando em xeque as antigas habilidades do amado ChatGPT. Estaremos diante de uma nova era na IA? Nos resta aguardar as próximas cenas deste intrigante universo tecnológico.

Veja também: Nubank: como o ChatGPT pode lhe ajudar a conseguir um empréstimo