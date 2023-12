Amigo secreto de última hora: 6 apps fazem para você

Com a aproximação do final de ano, as tradicionais brincadeiras de amigo secreto podem ser uma fonte de entretenimento para amigos e famílias. No entanto, a organização, como a divisão dos nomes, pode se mostrar um desafio especialmente para quem não mora perto ou tem a rotina corrida. Felizmente, com a ajuda de algumas plataformas online, agora é possível simplificar esse processo.

As ferramentas que apresentaremos não só permitem através do nome e e-mail do organizador e participantes fazer a divisão dos nomes, como também possibilidades de criar listas de presentes desejados e enviar mensagens anônimas para a pessoa sorteada. Aqui estão seis aplicativos para facilitar o sorteio de amigo secreto online para a sua comemoração em 2023.

6 apps para facilitar seu amigo secreto

Dinamismo e organização com o Amigo Secreto

A plataforma Amigo Secreto é bastante completa e se propõe a oferecer diversas funcionalidades que auxiliam na organização da brincadeira. Além do sorteio, permite definir valores dos presentes, escolher a data e horário do sorteio, montar uma lista de presentes que se deseja receber e de trocar mensagens com os participantes.

O simplificado SorteioGo

O SorteioGo representa a praticidade já que dispensa o necessidade de cadastro. Para utilizá-lo, basta fornecer o nome e o e-mail de cada participante da brincadeira e em seguida o site realizará a divisão de maneira aleatória, enviando o amigo sorteado para cada e-mail cadastrado.

Atual e inovador Sorteio Amigo Secreto

O Sorteio Amigo Secreto é outra alternativa, onde após criar uma conta e realizar o login, o usuário pode nomear o seu sorteio e adicionar o nome e e-mail de cada participante. E para facilitar ainda mais, se você tiver uma planilha Excel com os nomes e e-mails dos participantes, é possível importá-la para a plataforma.

Manual ou automático com Gifwe

Na plataforma Gifwe, os usuários podem escolher entre realizar sorteios automáticos ou manuais. No sorteio manual, são solicitadas informações mais detalhadas como endereço da confraternização, data, horário, valor mínimo e máximo dos presentes.

Secret Santa Organizer com inspiração natalina

O Secret Santa Organizer tem layout simples e permite o cadastro do organizador, assim como os dados dos demais participantes, data e local da confraternização e valor máximo para os presentes, tudo isso sem a necessidade de um cadastro prévio.

Sorteio e sugestões de presente com Draw Names

Para finalizar, temos o Draw Names, um site bastante completo que oferece a possibilidade do sorteio online e mais! A ferramenta possui uma página chamada “Localizador de Presentes”, que reúne sugestões de produtos de acordo com a categoria, preço, idade e gênero, sendo redirecionado diretamente para a compra do produto na Amazon.

Felizmente, com estes sites e aplicações a disposição na web, realizar o sorteio do amigo secreto em 2023 será tão fácil quanto clicar em um botão. Agora é possível focar na parte divertida da brincadeira: escolher e trocar os presentes!

