Entre no clima! As 6 músicas de Natal mais estouradas de 2023

Com a chegada do Natal, a magia e o espírito natalino tomam conta das ruas e das casas, e nada melhor para entrar no clima do que as músicas de Natal. Neste ano de 2023, temos uma seleção que nos deixou nostálgicos, alegres e ansiosos para a chegada do bom Papai Noel.

O Natal é a época perfeita para relembrar tradições e fazer novas memórias. A música desempenha um papel fundamental, pois conecta gerações e criando uma atmosfera de celebração. Neste ano, 6 músicas se destacaram além das outras e vamos revelar quais são elas.

No Natal, certas músicas se tornam mais populares nas rádios e playlists dos brasileiros. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

6 músicas de Natal mais famosas em 2023

Um Clássico Nacional Reinventado: “Então é Natal” de Simone

“Então é Natal”. Só de ouvir esse verso, você já sabe o que esperar. Simone faz a nossa cabeça e corações com essa bela canção natalina, que anualmente se reinventa nos lares brasileiros. A melodia suave e a voz marcante de Simone tornam-se uma combinação irresistível, que sempre nos convida a cantar juntos, apreciando a união e o esplendor do Natal.

O Toque de Magia do Roupa Nova: “Natal todo dia”

Deixe-se levar pela melodia de “Natal todo dia”, trazida para nós pela banda Roupa Nova. A canção sugere que a magia do Natal pode ser vivida em todos os dias do ano, se mantivermos em nossos corações a chama de amor e esperança acesa. Esta mensagem inspiradora fez a canção ganhar ainda mais importância no cenário de 2023.

Veja também: Siga o trenó na atualização de Natal do Waze e veja onde vai dar

Cativante e Tradicional: “Bate o Sino Pequenino”

“Bate o Sino Pequenino” é uma canção que nos transporta para a infância, relembrando os contos e sonhos de Natal. Além de sua melodia cativante, a canção reúne a simplicidade e a alegria que são a essência do Natal.

Mariah Carey Revive o Espírito Natalino com “All I Want for Christmas Is You”

Não seria Natal sem Mariah Carey enfeitando nossas playlists. “All I Want for Christmas Is You” da diva do pop, continua a aquecer nossos corações com seu otimismo e alegria infecciosa. Apesar de ter sido lançada há muitos anos, a música ganha nova vida a cada Natal, tornando-se um clássico atemporal.

Sia Conquista com “Santa’s Coming For Us”

Um pouco de inovação é sempre bom e este ano temos “Santa’s Coming For Us” da talentosa Sia. A canção é o puro reflexo do talento de Sia para criar melodias contagiantes e inovadoras, que capturam a energia festiva da estação.

Kylie Minogue nos Encanta com “It’s The Most Wonderful Time Of The Year”

Por fim, mas certamente não menos importante, temos a maravilhosa Kylie Minogue com “It’s The Most Wonderful Time Of The Year”. A música captura perfeitamente a essência do Natal, a alegria, o encanto e a esperança, proporcionando o final perfeito para nossa seleção das músicas mais tocadas de Natal de 2023.

Portanto, celebre o Natal com a melhor trilha sonora!

Veja também: WhatsApp: 51 ideias exclusivas de mensagem de Natal e Ano Novo