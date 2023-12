Google lança ferramenta que vai te ajudar a nunca mais perder seu carro

Olá a todos os leitores apaixonados por tecnologia e inovação! Aparentemente, a gigante da tecnologia, Google, está nos presenteando com outra funcionalidade incrível. Sabe aquela sensação incômoda de esquecer onde estacionou o carro? Pois é, o Google decidiu que podemos dizer adeus a esses momentos de aflição.

É exatamente isso que você ouviu! O Google Maps para Android Auto prepara-se para receber uma atualização grandiosa, capaz de recordar automaticamente onde deixamos nosso querido veículo estacionado. Assim, os esquecidos de plantão podem ampliar os sorrisos e celebrar este avanço imperdível.

O Google Maps lançou uma nova ferramenta incrível para os usuários. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

O Google Maps

A criação do Google Maps representa uma revolução significativa na forma como nos locomovemos e orientamos no mundo. Lançado oficialmente em 8 de fevereiro de 2005 pelo Google, este marco na tecnologia de mapas digitais foi projetado com o objetivo principal de tornar a assistência de navegação facilmente acessível a todos e em qualquer lugar.

O Google Maps começou como um C++ program chamado Expedia Maps, desenvolvido pela empresa Where 2 Technologies. Em 2004, esta empresa foi comprada pelo Google, que transformou o programa em uma aplicação web poderosa e interativa.

As funcionalidades oferecidas pelo Google Maps são vastas e vão além da simples navegação. A aplicação permite aos usuários procurar e navegar através de mapas de rua, imagens de satélite e panoramas de 360 graus de muitas ruas do mundo, popularmente conhecidas como “Street View”. Além disso, a ferramenta contribui para descobrir rotas ótimas para trajetos específicos, levando em conta o tráfego, possíveis interrupções na viagem e até mesmo rotas de transporte público disponíveis.

Uma Nova Era para o Google Maps

O Google Maps, nosso amado aplicativo de direção e localização, está se mostrando mais uma vez como uma ferramenta indispensável para os motoristas. Essa nova funcionalidade se junta a uma série de vantagens já oferecidas pelo aplicativo – rotas customizadas, alertas automáticos sobre a localização do veículo – criando assim, uma experiência ainda mais completa e fluida.

Essa função, muito aguardada pelos usuários, chega finalmente à versão para veículos do app. E, como funciona? É simples e ultra-intuitivo. Quando você chega ao seu destino, o aplicativo te saúda e oferece a opção de “salvar o estacionamento”.

Vai deixar o carro ali? O Google vai lembrar para você!

Ao selecionar essa opção, o Google Maps memoriza a localização (quase) exata do seu carro, sincronizando essa informação com a sua conta. Sendo assim, esses dados estarão disponíveis em todos seus dispositivos onde você realiza login no Google Maps – tanto em telefones Android quanto no Android Auto.

E quando for a hora de encontrar seu carro? Simples, consulte o Google Maps no seu telefone e ali estará a localização do seu precioso metal. E tem mais, se o carro não tiver sido movido, você receberá um lembrete no dia seguinte indicando onde o deixou.

Claro, a precisão desta nova função pode variar um pouco, mas é inegável que será uma ajuda e tanto para aqueles que muitas vezes esquecem onde estacionaram o carro após um dia agitado de trabalho ou de compras.

Por enquanto, somente alguns usuários têm acesso a esta nova atualização mágica. Mas fique tranquilo, o Google já está trabalhando para implementar essa novidade gradualmente em todo o mundo. Então, prepare-se para experimentar esta maravilha da tecnologia – chega de perder tempo procurando o carro no estacionamento!

