INSS: 3 benefícios “secretos” que quase ninguém conhece

Você sabia que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece mais do que os conhecidos benefícios de aposentadoria e auxílio-doença? Existem benefícios menos conhecidos que podem ser de grande ajuda para muitos brasileiros. Vamos desvendar três desses benefícios “secretos” do INSS que podem ser um grande auxílio para aqueles que têm direito e ainda não sabem.

Existem benefícios escondidos do INSS que muitos beneficiários não fazem ideia. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

3 benefícios do INSS

Adicional de 25% na Aposentadoria por Invalidez

Um dos benefícios menos conhecidos é o adicional de 25% na aposentadoria por invalidez. Este benefício é concedido em algumas situações específicas, como cegueira total, perda dos nove dedos ou mais das mãos, paralisia nos dois braços ou nas pernas, perda das pernas nos casos em que a prótese é impossível, e mudança das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. Este adicional é uma ajuda valiosa para aqueles que estão em situação de invalidez e necessitam de assistência permanente.

Auxílio Cirurgia Plástica Concedido pelo INSS

O INSS também oferece um benefício para quem precisa realizar alguma cirurgia plástica ou reparadora. Este auxílio é concedido sob certas condições: o trabalhador deve apresentar incapacidade temporária para a execução do serviço, comprovar a condição de saúde e demonstrar carência de 12 meses de contribuição para o INSS. Este benefício é particularmente importante para quem sofreu acidentes ou possui condições médicas que requerem intervenção cirúrgica reparadora.

Salário-Maternidade em Caso de Aborto ou Adoção

Outro benefício pouco conhecido é o salário-maternidade em caso de aborto espontâneo ou estupro, bem como em situações de adoção. As mulheres grávidas que passam por um aborto espontâneo têm direito a este benefício, assim como aquelas que adotam uma criança. Este é um importante suporte financeiro em momentos difíceis e uma ajuda essencial para as mulheres que se encontram nessas circunstâncias.

Veja também: Você conhece os benefícios aos quais tem direito? Consulte

Como solicitar esses benefícios?

Muitos beneficiários do INSS desconhecem a existência desses benefícios e, portanto, não usufruem de direitos que poderiam ser fundamentais em suas vidas. É crucial disseminar informações sobre esses benefícios para garantir que mais pessoas possam acessá-los quando necessário.

Para solicitar qualquer um desses benefícios, é necessário estar em dia com as contribuições ao INSS e atender aos critérios específicos de cada um. Em caso de dúvidas, recomenda-se procurar uma agência do INSS ou acessar o site oficial para obter informações detalhadas e orientações sobre o processo de solicitação.

Os “benefícios secretos” do INSS são recursos valiosos que podem fazer uma grande diferença na vida de muitos brasileiros. Conhecer e entender esses benefícios é o primeiro passo para garantir que os direitos sejam reivindicados e utilizados de forma eficaz. Se você acha que pode ter direito a algum desses benefícios, não hesite em buscar mais informações e tomar as medidas necessárias para garantir o que é seu por direito.

Veja também: Tem Bolsa Família? Então tem remédio de graça também; veja a lista