Transforme áudio em texto no WhatsApp: truque simples e rápido

Para muitos usuários do WhatsApp, receber longos áudios pode ser uma experiência cansativa e pouco prática. Mas, e se houvesse uma maneira de transformar esses áudios em texto de forma simples e rápida? Felizmente, essa tecnologia já existe!

Embora não seja um recurso integrado ao WhatsApp, existem ferramentas externas que podem fazer essa conversão de maneira eficiente. Vamos explorar o funcionamento dessas ferramentas e como você pode utilizá-las para facilitar a sua comunicação no dia a dia.

Como utilizar estas ferramentas na prática

O uso dessas ferramentas é intuitivo e pode ser um grande aliado, especialmente em situações onde não é possível ou conveniente ouvir um áudio. Seja em uma reunião, em um ambiente barulhento ou simplesmente quando preferir ler ao invés de ouvir, o Viratexto e a Luzia oferecem uma solução prática e inovadora.

Para começar, adicione o número da ferramenta de sua escolha aos seus contatos do WhatsApp. Em seguida, basta iniciar uma conversa com o contato da ferramenta, aceitar os termos de uso e encaminhar o áudio desejado. Em poucos segundos, você receberá o texto transcrevido, poupando tempo e tornando a comunicação mais eficiente.

Ferramentas de transformação de áudio em Texto

Duas ferramentas se destacam nessa tarefa: Viratexto e Luzia. Ambas funcionam como assistentes virtuais e são capazes de transcrever áudios do WhatsApp para texto. O processo é simples: após adicionar o número da ferramenta aos seus contatos do WhatsApp, você encaminha o áudio recebido para o contato da ferramenta escolhida e aguarda a transcrição.

Viratexto: Para usar o Viratexto, adicione o número +55 31 972280540 aos seus contatos. Inicie uma conversa, aceite os termos de uso e, em seguida, encaminhe o áudio que deseja transcrever para este contato. A ferramenta é capaz de transcrever mensagens de áudio de até 4 minutos. A plataforma Blip, criadora do Viratexto, assegura que os dados são armazenados de forma segura e temporária. Luzia: Adicione o número +55 11 972553036 aos seus contatos. Segure o áudio que deseja transcrever, selecione a opção de encaminhar e escolha o contato da Luzia. A Luzia utiliza a tecnologia Whisper da OpenAI, a mesma desenvolvedora do ChatGPT, e pode transcrever áudios de até 10 minutos.

Facilitando a comunicação no WhatsApp

As ferramentas Viratexto e Luzia são exemplos de como a tecnologia pode facilitar e otimizar nossa comunicação no dia a dia. Com um simples truque, transformar áudios em texto no WhatsApp torna-se uma tarefa simples e acessível.

Essa inovação é particularmente útil para profissionais, estudantes e qualquer pessoa que busque maior praticidade na comunicação digital. Agora, com essas ferramentas à disposição, você pode dizer adeus à frustração de longos áudios e desfrutar de uma comunicação mais eficiente e adaptada às suas necessidades.

Outras ferramentas

Além do Viratexto e da Luzia, existem várias outras ferramentas que podem transformar áudio em texto, cada uma com suas características e funcionalidades. Aqui estão algumas delas:

Google Transcriber: Disponível para dispositivos Android, esta ferramenta do Google é capaz de transcrever áudios em tempo real. Ela é particularmente útil para transcrição de conversas e reuniões. Otter.ai: Conhecida por sua alta precisão, o Otter.ai é uma opção popular para transcrição automática. Ele oferece uma versão gratuita com limitações e planos pagos com mais recursos. Microsoft Translator: Além de ser um tradutor, esta ferramenta da Microsoft também tem a capacidade de transcrever áudios em vários idiomas. Ela é útil tanto para transcrições quanto para traduções em tempo real. Dragon Anywhere: Focado em profissionais, este aplicativo oferece uma solução de transcrição de alta precisão, sendo útil para a criação de documentos e anotações longas. Rev.com: A Rev oferece um serviço de transcrição humana e automática. Embora o serviço humano seja pago, a transcrição automática é gratuita e bastante precisa.

