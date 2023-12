Serviços do SUS que existem e ninguém te contou; vale conferir

Você sabia que o SUS (Sistema Único de Saúde) oferece muito mais do que o atendimento básico em hospitais e postos de saúde? Pois é, há uma miríade de serviços disponíveis para os brasileiros, muitos dos quais passam despercebidos. Neste artigo, vamos explorar alguns dos benefícios do SUS que talvez você não conheça, mas que certamente valem a pena conferir. Então, prepare-se para se surpreender com o que o SUS tem a oferecer!

Vamos começar com o básico, pois entender o SUS e seus princípios é essencial para desvendar os benefícios que este sistema de saúde oferece aos brasileiros.

O SUS é um programa governamental que tem o objetivo de garantir a saúde dos brasileiros de forma gratuita.

O SUS: Compreendendo o Sistema Único de Saúde

O SUS é o sistema de saúde público do Brasil, criado em 1988 com o objetivo de garantir o acesso a ações e serviços de saúde a todos os brasileiros. Este sistema abrange desde simples atendimentos ambulatoriais até complexas cirurgias e tratamentos. O mais notável é que o SUS é financiado pelo Estado, portanto, os serviços são gratuitos para a população.

Entretanto, o SUS vai além das expectativas. Ele oferece uma gama incrivelmente diversa de serviços, incluindo programas de prevenção e promoção da saúde, tratamento de doenças raras, transplantes, fornecimento de medicamentos, entre outros. Cada um destes serviços, de algum modo, expressa o compromisso do SUS em reafirmar o direito à saúde como fundamental e garantido a todos os cidadãos.

Mas, quais são os serviços oferecidos pelo SUS? E por que eles são tão pouco conhecidos pelos brasileiros?

Os benefícios que o SUS oferece: um tour por seus serviços ocultos

O SUS apresenta uma vasta gama de benefícios, muitos dos quais não são amplamente divulgados. Acreditamos que conhecendo esses benefícios será possível aproveitá-los e optimizar a própria saúde. Seguem abaixo alguns desses:

1. Prevenção e controle de doenças: O SUS disponibiliza a vacinação gratuita que vai desde o recém-nascido até o idoso. Além disso, há programas de controle para doenças como diabetes e hipertensão.

2. Programas de saúde mental: O SUS oferece atendimento e tratamento para pessoas com problemas de saúde mental, incluindo transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, dependência química e outros.

3. Saúde bucal: Disponibiliza diversos serviços na área de odontologia, como limpeza, prevenção e tratamento de cáries e doenças da gengiva.

4. Terapias alternativas: Um serviço pouco conhecido, o SUS oferece acupuntura, homeopatia, fitoterapia e yoga como alternativas à medicina tradicional.

5. Doação de órgãos: O SUS possui um dos maiores sistemas de transplantes do mundo. Todos os processos, da doação até o transplante, são integralmente custeados pelo sistema.

A divulgação destes benefícios é essencial para que a população aproveite o máximo dos serviços oferecidos pelo SUS. Este é um patrimônio nacional, e precisa ser conhecido em sua plenitude por todos os cidadãos. Afinal, o Sistema Único de Saúde foi criado para todos nós!

