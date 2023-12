Frentista deve fazer isso quando abastecer seu carro; confira

Para quem tem carro e é brasileiro a infeliz rotina do altos e baixos nos valores do combustível é uma realidade difícil de se esquecer. No entanto, se a intenção é minimizar os prejuízos ao abastecer seu carro, existe um segredo que apenas o frentista do posto conhece e dificilmente revela. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba o que separa a bomba de gasolina da economia no seu bolso.

Conheça o segredo que apenas o frentista do posto conhece e dificilmente revela no momento em que abastece seu carro. — Foto: Reprodução / Freepik

Olhos abertos no posto

Você sabia que uma escolha simples durante o abastecimento do seu carro pode desencadear uma série de benefícios muitas vezes ignorados?

Acompanhe a leitura, a seguir, e descubra como um detalhe aparentemente insignificante, como solicitar ao frentista que utilize o ‘modo lento’ da bomba de combustível, pode fazer uma diferença significativa no desempenho do seu veículo.

Leia mais: Estas são as melhores dicas para quem deseja economizar combustível

O mistério revelado: ‘modo lento’ na bomba de combustível

Ao abastecer seu veículo, a maioria dos motoristas não considera a opção de pedir ao frentista para utilizar o ‘modo lento’ da bomba.

No entanto, essa escolha estratégica pode proporcionar uma série de benefícios que vão além da simples eficiência no tempo de abastecimento. Entenda, logo abaixo, por que você deveria considerar essa prática aparentemente fora do comum.

Os benefícios em se abastecer no ‘modo lento’

Menos formação de espuma:

Quando o combustível é bombeado rapidamente para o tanque, a formação excessiva de espuma pode ocorrer. Essa espuma pode levar a um desligamento prematuro da bomba, induzindo a uma falsa sensação de tanque cheio;

Evaporação reduzida:

Combustíveis voláteis, como a gasolina, tendem a evaporar. O enchimento rápido do tanque pode agitar o combustível, aumentando a evaporação. Optar pelo modo lento minimiza esse efeito, potencialmente conservando mais combustível;

Medição mais precisa:

Bombas operando em alta velocidade podem apresentar imprecisões na medição, especialmente se houver problemas de calibração. O modo lento contribui para uma medição mais precisa do combustível abastecido;

Redução do risco de danos ao sistema de combustível:

O abastecimento rápido pode criar pressão excessiva ou choques no sistema de combustível do veículo. Apesar dos sistemas modernos serem projetados para lidar com esses problemas, abastecer lentamente minimiza os riscos associados;

Segurança aprimorada:

O enchimento lento do tanque reduz o risco de derramamentos acidentais, não apenas evitando o desperdício de combustível, mas também promovendo a segurança durante todo o processo;

Possível economia de dinheiro:

Embora seja uma questão debatida, alguns argumentam que abastecer lentamente pode proporcionar mais combustível pelo mesmo preço, especialmente se a calibração da bomba for imprecisa em altas velocidades. No entanto, essa alegação permanece sujeita a debate.

A variação de práticas nos postos de combustível

Apesar dos benefícios mencionados, é crucial observar que nem todos os postos de combustível permitem que os clientes escolham a velocidade de abastecimento.

Em muitos locais, a bomba opera em uma velocidade padrão predefinida para otimizar o tempo de atendimento. Portanto, antes de solicitar o ‘modo lento’, é essencial verificar se essa opção está disponível e se há benefícios significativos associados a essa escolha.

Instruções para solicitar o ‘modo lento’ ao frentista

Caso a opção esteja disponível e você deseje experimentar os benefícios do abastecimento no modo lento, basta comunicar ao frentista de maneira simples e direta.

Expressões como “Olá, por favor, abasteça meu carro no modo lento” são suficientes para que o profissional ajuste a bomba de acordo com sua preferência.

Não subestime as vantagens

Abastecer o carro no modo lento pode parecer uma prática simples, mas os benefícios potenciais em termos de economia, precisão e segurança não devem ser subestimados.

Se a opção estiver disponível, considerar essa abordagem menos convencional pode resultar em uma experiência de abastecimento mais eficiente e vantajosa. Portanto, da próxima vez que estiver no posto de combustível, pense além do óbvio e explore as possibilidades do modo lento.

Vai abastecer o carro? Assista ao vídeo abaixo para conhecer duas dicas essenciais.

Leia também: Pare de ser ENGANADO! 7 direitos que todos os consumidores têm