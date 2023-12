INSS 2024: como solicitar o novo cartão de benefícios

O cartão benefício INSS se destaca como uma opção financeira de crédito disponível para todos os aposentados. Ele opera de maneira semelhante a um cartão de crédito, mas com particularidades importantes. Mas como solicitar a nova ferramenta da Previdência? Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes.

Benefícios na palma da mão

Se você está sempre em busca de maneiras de aprimorar suas finanças e assegurar novas formas de pagamento para o seu dia a dia, você chegou ao local certo.

O cartão benefício INSS é uma ferramenta financeira de destaque para aqueles que recebem benefícios do INSS, como aposentadoria ou pensão, e buscam vantagens para compras e até mesmo controle de gastos na palma de sua mão.

Continue a leitura, a seguir, e saiba todos os detalhes sobre essa novidade que está impactando positivamente a vida financeira dos aposentados.

Desvendando o cartão benefício do INSS

A principal delas é que o pagamento das despesas realizadas com o cartão é descontado diretamente do benefício do INSS, o que frequentemente resulta em taxas de juros mais vantajosas em comparação com os cartões de crédito tradicionais.

Diferenças entre cartão Meu INSS+ e cartão benefício INSS

É importante evitar confusões entre esses dois tipos de cartões.

Enquanto o cartão INSS+ atua como uma carteirinha digital, oferecendo acesso a um clube de vantagens especiais, o cartão benefício INSS se configura como um produto de crédito com taxas de juros mais baixas, cujo pagamento é descontado diretamente do benefício do INSS.

Funcionamento prático do cartão benefício

O cartão benefício INSS opera de maneira prática. Pode ser utilizado para realizar compras em estabelecimentos diversos, desde lojas até supermercados, e também possibilita saques em caixas eletrônicos.

O limite de gastos é calculado com base no valor recebido na aposentadoria ou pensão, proporcionando um controle mais eficaz sobre as finanças.

Quem tem direito a esse cartão?

O cartão está disponível principalmente para aposentados e pensionistas do INSS. Além disso, ele também é acessível para servidores públicos federais e empregados da iniciativa privada que atendem aos critérios estabelecidos por cada banco.

Como solicitar o cartão benefício INSS?

A solicitação do cartão requer acesso ao site do banco desejado, preenchimento de formulários com dados pessoais e documentos de identificação, anexação de documentos adicionais para comprovação do benefício e aguardo da aprovação por parte do banco.

Lista de bancos oferecendo o cartão benefício INSS

Bradesco: Oferece cartão de crédito consignado com possibilidade de saque antecipado e crédito consignado em até 72 parcelas;

Caixa: Apresenta o Cartão CAIXA Simples, com pagamento por aproximação, sem taxa de anuidade, taxas de juros reduzidas (entre 2,5% a 3,5% ao mês) e benefícios na Plataforma Elo FLEX;

BMG: Disponibiliza o Cartão de Crédito Consignado Benefício BMG, com baixa taxa de juros de 2,89% ao mês, sem anuidade, limite de até 1,45 vezes o salário/benefício, seguro de vida e assistência funeral gratuitos, além de saque de até 70% do limite do cartão;

Itaú: Oferece benefícios exclusivos para beneficiários INSS, como o Cartão Click sem anuidade, conta corrente com vantagens, vinculação de benefícios no Itaú e acesso a crédito consignado;

Banco Pan: Fornece um cartão consignado sem anuidade, com saque de até 70% do limite, limite de até 3 vezes o salário, seguro de vida e descontos em serviços de saúde;

Banco do Brasil: Oferece saque do benefício, compras no cartão benefício INSS débito, empréstimo pessoal e consignado INSS, clube de benefícios e cashback em compras no Shopping BB.

Como descobrir o número do benefício do INSS do cartão?

O número de benefício do INSS pode ser obtido através do Cartão Cidadão, do aplicativo ou portal Meu INSS, ligando para o telefone 135 ou visitando presencialmente uma agência do INSS.

Cancelamento do cartão benefício INSS

Para efetuar o cancelamento do cartão benefício INSS, é necessário entrar em contato diretamente com o banco. Ressalta-se que o cancelamento não será possível se existirem débitos ou pendências pendentes.

Responsabilidade financeira é a chave

O cartão benefício INSS surge como uma excelente alternativa para aqueles que buscam uma forma de pagamento diferenciada, com taxas mais acessíveis e controle financeiro.

Utilizar o cartão com responsabilidade, evitando gastos impulsivos e focando em compras essenciais, é fundamental. Manter um planejamento financeiro familiar é indispensável para garantir um futuro financeiro mais tranquilo.

