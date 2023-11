Função do iPhone deve ser desligada, recomenda a polícia

A cada nova atualização dos sistemas operacionais dos smartphones presentes no mercado, novos recursos visando a segurança dos usuários são implementados. No entanto, uma nova ferramenta acrescentada no iOS 17, sistema do iPhone está causando a preocupação das autoridades nos Estados Unidos. Acompanhe a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre a ferramenta que põe em risco seus usuários.

Recurso implementado no iOS 17, do iPhone, causa preocupação em autoridades policiais de algumas cidades nos Estados Unidos. — Foto / Divulgação / Apple

Novidade perigosa

Vários departamentos de polícia nos Estados Unidos estão fazendo um alerta aos pais: desativem o recurso NameDrop, presente na mais recente atualização do iOS, o sistema operacional do iPhone.

A funcionalidade, que permite compartilhar uma espécie de cartão de visitas personalizado com telefone e e-mail entre iPhones próximos, está sendo considerada uma preocupação para a segurança de crianças e idosos. Entenda mais detalhes na leitura, logo abaixo.

O que é o NameDrop e por que desativá-lo?

O NameDrop é um recurso que faz parte do Airdrop, sistema de compartilhamento entre dispositivos Apple, e vem ativado por padrão.

Lançado pela Apple no iOS 17 em setembro, o recurso é customizável, permitindo a inclusão de fotos personalizadas e diferentes cores aos contatos, criando o que a Apple chama de “pôster do contato”. Para configurar o recurso, basta acessar a seção de Contatos e tocar em Meu Cartão.

Para compartilhar seu contato através do NameDrop, basta que os dois telefones estejam próximos. A pessoa então escolhe se deseja compartilhar o contato ou apenas recebê-lo.

Vale destacar que o afastamento cancela a operação, permitindo que o usuário simplesmente se afaste do outro telefone caso mude de ideia após tocar em uma das opções.

Alerta de conscientização das autoridades

O alerta emitido pelas autoridades visa conscientizar a população, ressaltando que o recurso pode ser “facilmente confundido por idosos, crianças ou outros indivíduos vulneráveis”, conforme destacado pela polícia de Mount Pleasant, no estado do Wisconsin, nos EUA.

Outras instituições, como as polícias de Halifax (Massachusetts), Middletown (Connecticut) e o condado de Henry (Geórgia), também compartilharam alertas semelhantes em suas páginas no Facebook.

Apesar do alerta, a revista “Wired” argumenta que não há necessidade para pânico, uma vez que as pessoas têm total controle sobre com quem compartilham suas informações.

Aprenda a desativar o NameDrop

Caso opte por desativar o NameDrop, o procedimento é simples. Vá em Ajustes > Geral > Airdrop. Na função “Começar a Compartilhar Ao”, desative a opção “Aproximar Dispositivos”.

Nessa página, é possível também selecionar de quem você deseja receber dados e informações via AirDrop, sendo recomendável deixar configurado para “Apenas Contatos”.

