Não é de hoje que há um grande impasse entre os usuários do WhatsApp. A tão temida: mensagem apagada. Entretanto — uma função que está presente no Android 12, pode acabar mudando isso de uma vez por todas! Veja abaixo todos os detalhes e como usar esta função tão badalada nas redes sociais.

O contatinho apagou a mensagem no WhatsApp Faça isso para conseguir ler | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Afinal, qual o intuito desta função?

Esta função possui como intuito a quebra “da privacidade” dos usuários do WhatsApp. Sendo possível visualizar as mensagens — mesmo após elas terem sido apagadas. Lembrando que isso acaba acontecendo de maneira muito constante no aplicativo.

Através dessa função presente no Android 12+ — é possível visualizar as mensagens; mesmo após a sua exclusão. Haja vista que tudo depende da opção estar ou não ativa no Android.

Portanto — os usuários do WhatsApp que tiverem essa função ativa; precisam verificarem a disponibilidade da mesma para uso. Lembrando que não se trata de uma função do WhatsApp; mas nativa do Android.

Logo — não é possível usá-la no iOS — pelo menos por enquanto. Esta função está disponível nas versões mais atualizadas do Android e podem ser usadas a qualquer momento.

Como usar essa ferramenta do WhatsApp?

O uso é bem simples. Com a ferramenta de Histórico de notificações ativa; será possível verificar quais serão as notificações que foram enviadas e mesmo após sua exclusão — será possível verificar outros detalhes referentes a mesma. Portanto — é bem simples sua configuração.

Entre no WhatsApp e nas configurações;

Clique em “Notificações”;

Clique em “Histórico de notificações”;

Clique em “Ativar/Desativar”.

Feito isso — basta aguardar as mensagens serem enviadas e através desta função conseguir verificar qual o conteúdo da mensagem, mesmo após a sua exclusão. Trata-se de um procedimento significativo e que pode ser usado por qualquer usuário do Android; contanto que esteja com as versões atualizadas.

Adeais, é uma excelente maneira de conseguir burlar o sistema do WhatsApp e obter as melhores soluções nativas do WhatsApp.

Qual a importância dessa ferramenta para os usuários do WhatsApp?

Na verdade, é uma funcionalidade que acaba prejudicando alguns usuários que prezam pela segurança e privacidade do WhatsApp. Haja vista que tudo depende de uma série de fatores;

Nem todos os usuários irão estar seguros quanto suas privacidades. Pois não irão saber quais usuários estão ou não com a funcionalidade ativa. Portanto, fica um grande abismo entre estes detalhes.

Ademais, pode ser o início para posteriormente surgir uma função nativa até mesmo do WhatsApp para isso; com suas regras e regulamentação específica para evitar possíveis erros ou constrangimentos de ambos os lados.

