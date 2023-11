Qual é a diferença entre compulsão e comprar por desejo? Cuidado

Black Friday: o dia mais aguardado para todo consumidor que aprecia boas ofertas enfim chegou, no entanto, a data mais aquecida do setor varejista pode trazer à tona uma questão que chama a atenção de profissionais de saúde, diante do hábito das pessoas em comprar. Afinal, em que momento pode ser percebido que há uma compulsão por fazer compras? Siga a leitura abaixo e entenda o que dizem os especialistas.

Compras desenfreadas

As ofertas sempre despertam o interesse, representando a chance ideal de adquirir um objeto tão desejado por um preço vantajoso.

Em eventos como a Black Friday, por exemplo, a tentação de realizar compras é comum entre os consumidores.

No entanto, é fundamental saber distinguir entre o consumismo saudável e a compulsão por compras. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda em que momento você deve de fato se preocupar.

Consumismo x compulsão: entendendo as diferenças

Não é todo amante das compras ou impulsivo comprador que sofre do distúrbio conhecido como oniomania.

Em entrevista ao g1, Tatiana Filomensky, psicóloga e coordenadora do Programa para Compradores Compulsivos do Hospital das Clínicas (PRO-AMITI), destacou a importância de discernir entre o consumo por prazer e o consumo excessivo, característico da compulsão.

Enquanto o consumista busca satisfação, desejo e integração social, o comprador compulsivo consome em excesso como uma tentativa de preencher uma necessidade emocional.

Essa condição está estreitamente ligada a quadros de ansiedade e depressão, tornando-se uma maneira de lidar com questões emocionais por meio de compras desenfreadas.

A psicanalista Monik Sittoni compara a compulsão por compras a uma dependência química, pois ambos envolvem a ativação do sistema de recompensa cerebral. Por ser um problema psicológico, é fundamental buscar ajuda especializada, visto que vai além de uma questão de organização financeira.

A Black Friday não é a principal culpada

Apesar de ser uma data que incentiva o consumo, a Black Friday não é responsável por desencadear transtornos de compulsão por compras. Especialistas explicam que a data é atrativa para todos os consumidores, mas pode intensificar os estímulos para aqueles que já enfrentam problemas emocionais.

Tatiana Filomensky alerta que a Black Friday oferece um terreno fértil para o comprador compulsivo devido ao medo de perder oportunidades. No entanto, é incorreto associar qualquer compra impulsiva a uma doença, especialmente em períodos de estímulo ao consumo.

Monik Sittoni destaca que o consumo torna-se patológico quando a pessoa sacrifica aspectos fundamentais de sua existência em favor de compras não relacionadas à sua realidade. Mesmo quem não é diagnosticado com oniomania pode ser atraído pela felicidade momentânea das compras impulsivas.

Atenção aos impulsos na Black Friday

Para os que enfrentam a oniomania, a Black Friday exige cuidado redobrado devido à maior suscetibilidade aos estímulos dessa data. Tatina Filomensky oferece algumas dicas para lidar com a compulsão por compras:

Faça uma lista do que você está procurando: Organizar uma lista evita compras desnecessárias em meio às promoções tentadoras da Black Friday;

Analise se a compra é viável: Avalie a necessidade e a viabilidade da compra, considerando sua capacidade de pagamento, mesmo em parcelamento;

Compartilhe com amigos as buscas: Dividir ideias de compra com amigos ou familiares pode prevenir compras impulsivas, contando com o suporte de quem compreende o problema.

Filomensky destaca a importância de dedicar tempo para pensar sobre as compras e sugere visitar lojas físicas para avaliar os produtos.

A mensagem crucial é lembrar que, se um produto é realmente bom, haverá outras oportunidades além da Black Friday. A programação para realizar desejos deve ser feita de maneira consciente, evitando impulsos que levem a um desequilíbrio financeiro.

