A antecipação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aparece como uma alternativa eficaz para quem busca rapidez e praticidade no acesso a recursos financeiros, seja para cobrir despesas que ultrapassaram o orçamento, quitar dívidas ou até mesmo reformar a casa. No entanto, escolhe a instituição financeira ideal garantirá não apenas segurança como as taxas mais atrativas ao interessado. Saiba quais são os oito melhores bancos para este tipo de crédito, logo abaixo.

Antecipar o FGTS é melhor nestes 8 bancos; confira. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Antecipação necessária

A antecipação do FGTS, uma modalidade de empréstimo que permite sacar várias parcelas do saque-aniversário, tem se destacado como uma alternativa ágil para quem busca acesso imediato a recursos financeiros.

Diversos bancos digitais, como Next, Inter, Digio, PicPay, Neon, C6 Bank e Will Bank, oferecem essa facilidade, cada um com condições específicas para atender às necessidades dos trabalhadores. Continue lendo a seguir para conhecer as vantagens oferecidas por cada instituição.

Os 8 melhores bancos para antecipar seu FGTS

1. Nubank: acesso simples e rápido

O Nubank permite a antecipação de até 12 parcelas do saque-aniversário, com juros de 1,30% ao mês. A solicitação é feita de forma prática pelo aplicativo, utilizando o Fundo de Garantia como base para o pagamento do empréstimo. Vale destacar que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador perde o direito ao FGTS em caso de demissão sem justa causa.

2. Next: inclusivo e sem burocracia

No Next, qualquer pessoa, inclusive negativados, pode solicitar a antecipação de até dez parcelas do FGTS. Com taxa de juros de 1,99% ao mês, o processo é simples e direto no aplicativo FGTS, proporcionando liberação rápida dos recursos.

3. Inter: antecipação estendida

Correntistas do banco Inter podem antecipar o FGTS a uma taxa de 1,79% ao mês, permitindo a antecipação de até 10 anos do saque-aniversário. O processo é ágil, e o dinheiro fica disponível em até um dia útil após a aprovação.

4. Digio: praticidade para todos

Autorizando o Digio a consultar o saldo do FGTS, o cliente pode antecipar até 10 anos do saque-aniversário. Com taxa de juros de 1,99% ao mês, a contratação é feita pelo aplicativo, sem a necessidade de boletos. O Digio, ligado ao Bradesco, oferece confiança e solidez aos usuários.

5. PicPay: facilidade e rapidez

O PicPay oferece taxas a partir de 1,29% ao mês para antecipação do FGTS. Com a possibilidade de adiantar até sete parcelas do saque-aniversário, o processo é simples e rápido, com o dinheiro sendo liberado após a aprovação, em apenas dois minutos.

6. Neon: simulação antecipada

O Neon permite a antecipação de até seis parcelas anuais do saque-aniversário, com taxa de 1,99% ao mês. A simulação pode ser feita no aplicativo antes da contratação, e o dinheiro é recebido diretamente na conta do cliente, sem comprometer o orçamento mensal.

7. C6 Bank: juros menores e liberação imediata

Com o C6Bank, é possível antecipar até dez anos do saque-aniversário, com juros menores que outras modalidades de empréstimo pessoal. A aprovação digital facilita o processo, e as parcelas são pagas anualmente diretamente do FGTS.

8. Will Bank: agilidade e flexibilidade

No Will Bank, o cliente pode antecipar até sete anos do saque-aniversário, com juros de aproximadamente 1,89% ao mês. O processo é simples, rápido e o valor contratado pode ser liberado em até 30 minutos em dias úteis.

Analise o que melhor se adapta ao seu perfil

Essa variedade de opções proporciona aos trabalhadores a flexibilidade de escolher a instituição que melhor atenda às suas necessidades. Contudo, é essencial estar ciente das condições específicas de cada banco e do impacto do saque-aniversário nas possíveis rescisões contratuais.

*Com informações do TechTudo.

