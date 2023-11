Boa notícia — os MEIs estão a um passo de conseguirem uma boa oportunidade de crédito através do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Esta instituição é responsável por oferecer ofertas extraordinárias para os pequenos empresários. Como cartões de crédito, empréstimo, etc. Veja abaixo todos os detalhes.

Notícia incrível para quem é MEI; BNDES tem novidades | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

MEI recebe notícia incrível do BNDES

O MEI pode conseguir obter boas condições de crédito através do BNDES. O crédito oferecido para as pequenas empresas podem ser de até R$ 20 mil. Que podem ser usados em capital de giro, investimentos internos e muito mais.

Muitos MEIs pegam estes recursos a fim de conseguirem comprarem maismaquinário, equipamentos específicos, etc. O dinheiro pode ser usado da maneira que o empreendedor bem entender.

Entretanto — é necessário que os pagamentos sejam feitos corretamente. Haja vista que tudo depende da negociação entre ambas as partes. Há uma taxa de juros que não pode passar de 4% por mês; fora o adicional de 3% de contratação.

Este empréstimo está disponível para as empresas que recebem valores iguais ou inferiores a R$ 360 mil todos os anos. Portanto — é importante ficar atento quanto a estes números.

Além disso, o cartão de crédito do BNDES disponibiliza aos clientes empréstimos de até R$ 2 milhões; na qual eles podem ter até 48 meses para realizarem os pagamentos.

Leia mais: Quando o MEI pode sacar o PIS liberado em 2023? Entenda

Afinal, como solicitar os benefícios?

Estas opções são facilitadas para os MEIs, os profissionais que possuem crédito pré-aprovado; podem usarem o cartão de crédito na compra de máquinas, materiais, veículos, etc. A taxa de juros do cartão é atualizada mensalmente — estando atualmente em 1,5% ao mês. É necessário ter o CPNJ ativo para ter acesso aos valores. É válido ressaltar que são válidos para MEI, MPME ou clubes e sindicatos.

Para solicitar o cartão de crédito do MEI — é necessário acessar o site oficial do BNDES: Portal de Operações do Cartão BNDES. Feito isso — deverá clicar em solicitar o cartão do banco; feito isso — o MEI deverá informar os dados solicitados e aguardar análise do banco para liberação dos recursos disponíveis.

Estes serviços são oferecidos diretamente pelo portal oficial do BNDES; é importante evitar buscar vias de terceiros para aquisição de crédito para MEI; haja vista que os programas oficiais do Governo sempre propõe as melhores taxas disponíveis e acesso ao crédito a fim de valorizarem cada vez mais a categoria.

Ademais — todo procedimento é simples, rápido e seguro. É importante sempre estar atualizados quanto aos valores e gastos envolvendo as operações de crédito — seja empréstimo ou cartão de crédito.

Veja mais sobre o assunto

Leia mais: Como conseguir 100% de bateria em meia hora: aprenda o CARREGAMENTO TURBO