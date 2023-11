Cartão exclusivo e crédito de até R$ 20 mil! MEI já pode pedir ao BNDES

Recentemente, uma excelente notícia para o Microempreendedor Individual (MEI) foi anunciada: uma valiosa oportunidade de acesso a crédito oferecida pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES, abrangendo desde cartões de crédito até modalidades de empréstimos. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre a novidade.

MEI com vantagens

O microempreendedor individual (MEI) tem à sua disposição uma excelente oportunidade de obter condições de crédito vantajosas por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O BNDES oferece linhas de crédito para pequenas empresas, podendo chegar a até R$ 20 mil, destinados a diversas finalidades, como capital de giro e investimentos internos. Continue lendo a seguir e entenda mais detalhes sobre a recém chegada novidade.

Entendendo a linha de crédito para MEIs

Muitos MEIs aproveitam esses recursos do BNDES para adquirir maquinário, equipamentos específicos e outros investimentos. O dinheiro está disponível para ser utilizado da maneira que o empreendedor julgar mais adequada.

Contudo, é fundamental que os pagamentos sejam realizados de forma adequada, pois tudo depende da negociação entre ambas as partes. Também é válido destacar que a taxa de juros não pode ultrapassar 4% ao mês, acrescida de um adicional de 3% referente à contratação.

Essa oportunidade de empréstimo está acessível para empresas que recebem valores iguais ou inferiores a R$ 360 mil anualmente. Portanto, é fundamental estar atento a esses números para aproveitar essa vantagem.

Além disso, o cartão de crédito do BNDES oferece empréstimos de até R$ 2 milhões, com a possibilidade de pagamento em até 48 meses. Uma excelente alternativa para quem busca recursos adicionais.

Saiba como solicitar os benefícios para MEI

As facilidades se estendem aos MEIs que possuem crédito pré-aprovado. Eles podem utilizar o cartão de crédito para adquirir máquinas, materiais, veículos, entre outros.

A taxa de juros do cartão é atualizada mensalmente, mantendo-se atualmente em 1,5% ao mês. Para ter acesso a esses benefícios, é imprescindível possuir o CNPJ ativo.

A solicitação do cartão de crédito do MEI é realizada através do site oficial do BNDES, no Portal de Operações do Cartão BNDES.

Ao acessar o site, basta clicar na opção de solicitação do cartão do banco. Em seguida, o MEI deve fornecer as informações necessárias e aguardar a análise do banco para a liberação dos recursos.

Buscando fonte confiável de crédito

Todos esses serviços são oferecidos diretamente pelo portal oficial do BNDES. É importante evitar buscar alternativas de terceiros para a aquisição de crédito para o MEI, pois os programas oficiais do governo oferecem as melhores taxas disponíveis e acesso ao crédito, valorizando cada vez mais essa categoria empreendedora.

Além disso, todo o processo é simples, rápido e seguro. Manter-se atualizado sobre os valores e gastos envolvidos nas operações de crédito, seja empréstimo ou cartão de crédito, é fundamental para garantir uma gestão financeira eficiente.

Ficou com dúvidas em relação ao crédito para MEIs pelo BNDES? Assista ao vídeo abaixo e confira mais informações sobre o passo a passo.

