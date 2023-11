O FIES é o programa de financiamento estudantil do Governo Federal. Através dele — milhões de brasileiros têm acesso ao ensino superior na rede privada. Entretanto, nem sempre eles conseguem realizarem os devidos pagamentos corretamente. Haja vista que muitas vezes acabam tendo dificuldades após a graduação em conseguirem empregos. Veja abaixo como quitar as dívidas do FIES pagando somente 1%.

Você é estudante ou já foi Pode ter chance de quitar dívidas pagando apenas 1% delas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

FIES oferece descontos de até 99%

Trata-se de uma oportunidade única concedida pelo Banco do Brasil | Caixa Econômica Federal aos brasileiros que possuem dívidas ativas referentes ao FIES. A renegociação das dívidas são usadas para quitarem as parcelas restantes de dívidas oriundas do financiamento.

Com o auxílio do Governo, é possível obter descontos de até 99% nas dívidas restantes do FIES. Ocasionando um grande alívio financeiro para ambos e dando a oportunidade dos estudantes retornaram para o mercado de crédito ativo.

Para mais informações é importante entrar em contato com o banco responsável pelo financiamento ou pelo Ministério da Educação. O suporte é diário e com direito a 0800. Além disso —— ambos os bancos possuem contato direto pelo WhatsApp.

É importante realizar a consulta e quitação dos pagamentos para conseguir exercer a profissão livremente e sem pendências; haja vista que em alguns casos o nome do titular da dívida pode ficar manchado por muito tempo.

Como funcionam os descontos do FIES?

Estes descontos são oriundos de parceiras das instituições financeiras e o Governo Federal. Haja vista que é um dos combates do atual presidente — a quitação das dívidas dos estudantes brasileiros. Sendo válidos para os seguintes casos:

Dívidas pendentes há mais de 03 meses;

Descontos de até 100% dos juros e de até 12% do valor financiado para pagamentos à vista;

Parcelamento em até 150 meses com descontos totais dos juros;

Parcelamento facilitado para o pagamento em poucos meses;

Descontos de até 92% do valor total da dívida para o pagamento em até 15 prestações.

Ademais, é importante ficar atento a estas condições para conseguir aproveitar todos os detalhes oriundos dos pagamentos do FIES e conseguir dessa maneira o total aproveitamento dos benefícios do quitamento dessas dívidas. Tudo isso pode ser feito de maneira online, mas para melhor atendimento e informações; é recomendado ir presencialmente na agência responsável pelo financiamento.

Esses descontos acontecem durante o ano inteiro, sendo uma boa oportunidade dos estudantes conseguirem boas oportunidades de quitação dos débitos e pagando muito pouco. Até mesmo renovando as parcelas em grandes períodos, a fim de tirar o nome da inadimplência e conseguir acesso ao crédito novamente.

