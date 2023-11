Valor do Bolsa Família reduzido: Caixa pode fazer isso? Entenda

O Bolsa Família é um dos programas mais populares do Governo Federal. Nesta semana surgiu uma grande notícia que está chamando a atenção de todos — referente ao valor do Bolsa Família. De acordo com informações oficiais — os repasses serão reduzidos em até 50%. O mesmo é permitido pela legislação do programa. Veja abaixo todos os detalhes.

Bolsa Família será reduzido?

O Bolsa Família é o programa do Governo Federal que todos os meses realiza os repasses de R$ 600 fixos para milhões de famílias brasileiras. É válido ressaltar que é possível receber até R$ 1 mil.

Somando todos os adicionais — as famílias podem receber valores que chegam a quase 01 salário mínimo. Haja vista que a cada dois meses é realizado o pagamento do Vale-Gás.

Nem todos os beneficiários do Bolsa Família recebem o Vale-Gás. Lembrando que o valor do mesmo é referente a 100% da média nacional do gás de cozinha.

Entretanto, um boato está surgindo na internet e chocou a todos: o Bolsa Família será reduzido pela metade? A verdade é um pouco diferente. A legislação permite que haja a redução, mas em alguns casos específicos:

Caso a renda per capita ultrapasse os R$ 218.

Trata-se da Lei de Proteção do Bolsa Família. Que permite que algumas famílias possam conseguirem empregos formais e mesmo assim continuarem recebendo o valor reduzido em 50% por até dois anos.

Portanto, esta redução é oriunda de uma proteção do Governo Federal para com os beneficiários do Bolsa Família.

Afinal, como consultar o Bolsa Família?

O Bolsa Família pode ser consultado a partir do início de cada mês. Podendo ser verificado os valores referentes ao mês em questão e histórico de pagamentos dos meses anteriores.

O acesso pode ser feito através do Caixa Tem ou aplicativo do Bolsa Família. O beneficiário deverá fazer login nos aplicativos com os dados oriundos do seu cadastro.

Lembrando que é de suma importância que os dados no CadÚnico estejam devidamente atualizados — caso contrário, os beneficiários irão poder sofrer redução e até mesmo suspensão nos valores recebidos.

Dentro do aplicativo Caixa Tem é possível consultar o Bolsa Família e não somente isso; como realizar as transferências referentes ao saldo da conta e outros processos: como pagamento de boletos, etc.

Ademais, basta aguardar os repasses oriundos do Bolsa Família e as datas de pagamentos. Que são realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Exceto no mês de dezembro, que acontece a antecipação dos repasses oriundos do Bolsa Família.

