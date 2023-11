Banco do Brasil pagará em PIX milhões de brasileiros; seu CPF está na fila?

No Brasil, há várias instituições que efetuam repasses diversos aos brasileiros, sendo que as duas mais conhecidas são a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A caixa é mais conhecida pois além de repassar o PIS, também efetua o repasse do Bolsa Família, ao passo que o Banco do Brasil efetua o repasse do Pasep. Contudo, milhões de brasileiros terão a chance de receber um pix inédito do banco ainda em 2023, entenda quem terá direito e o motivo.

Saiba tudo sobre o pix do Banco do Brasil para milhares de brasileiros | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Todos brasileiros terão direito ao saque?

Nem todos os brasileiros terão direito ao repasse em questão, já que o montante em questão é apenas para os acionistas do banco, que somente no terceiro trimestre de 2023, conseguiram arrecadar mais de R$ 8 bilhões. Do valor em questão, R$ 2,25 bilhões são repassados aos sócios do banco.

Então, para ter direito ao repasse, é necessário que o cidadão tenha comprado ações do banco até a data que a sessão fecha, a saber, em 2023, isso irá ocorrer no dia 21 de novembro. O valor será depositado na conta corrente de cada acionista e os valores podem ser consultados no site do banco ou da corretora.

Lembrando que no Brasil e em uma boa parte do mundo, o mercado de venda e compra de ações é um dos maiores que existem, entretanto, é preciso ter bastante conhecimento sobre ele, pois também é bem volátil.

Veja também: Black Friday Do Nubank: A Melhor Notícia Chega Aos Clientes

Como começar a investir em ações?

O caminho para investir em ações, no início, pode parecer complicado, mas após alguns dias de estudos pode se mostrar como uma excelente oportunidade para quem deseja ter uma renda extra ou transformá-la em sua principal, os principais passos são:

Abrir uma conta em corretora de valores, já que as corretoras são empresas autorizadas para realizar a intermediação entre os vendedores e compradores de ações;

Após ter uma conta, é preciso escolher quais ações comprar, é um dos momentos mais complexos, pois escolhas erradas podem levar a pessoa à falência;

Por fim, após escolher qual ação, basta comprá-la e esperar para receber os lucros ou então vendê-la por um valor maior.

Na prática, investir em ações é um excelente negócio, todavia, não é interessante que o acionista vá com “sede ao pote”, pois pode acabar fazendo negócios que no longo prazo acaba mais atrapalhando do que ajudando, então, a análise correta e a paciência são pilares importantes.

Veja também: Perdeu O Prazo Do IPVA? É Melhor Correr, Então

Confira no vídeo a seguir as melhores ações para 2024