Como usar o FGTS para pagar viagens

No momento em que o orçamento se torna mais curto do que nossa renda mensal, fica difícil fazer planos para uma possível troca ou compra de um carro, a reforma tão sonhada do seu imóvel e até mesmo os momentos de lazer, como custear viagens e suas inevitáveis despesas. No entanto, existe uma maneira rápida e prática para conseguir o valor que deseja através do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Siga a leitura e aprenda como fazer.

Uma ajudinha para o seu lazer

Um novo ano está próximo de terminar e alguns planos podem ficar pelo caminho simplesmente pelo fator falta de dinheiro.

Os gastos com as despesas de orçamento habituais de fato aumentaram consideravelmente com a constante variação de preços e justamente por este fator, muitas famílias viram suas finanças ficarem um tanto ‘apertadas’, o que pode impedir a realização de atividades de lazer típicas de fim de ano, como viajar, por exemplo.

Por outro lado, muitos trabalhadores ainda não têm conhecimento, mas é totalmente possível utilizar o saldo disponível no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para concretizar o desejo de viajar.

Através do saque-aniversário, é possível antecipar valores do FGTS, tornando possível realizar o sonho de explorar novos destinos.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma modalidade que possibilita ao trabalhador retirar parte do saldo disponível no FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. O montante a ser sacado varia de acordo com o saldo da conta e uma tabela de alíquotas estabelecida pelo governo.

Veja a tabela abaixo:

Por exemplo, quem possui até R$ 500,00 pode sacar 50% do valor; já para aqueles com um saldo superior a R$ 20 mil, é permitido sacar 5% do valor, somado a uma parcela adicional de R$ 2.900,00.

É importante ressaltar que os valores liberados no saque-aniversário podem ser sacados até dois meses após o mês de aniversário do trabalhador.

Condições para utilizar no pacote de viagens

Uma alternativa interessante para quem sonha em fazer uma viagem e está considerando um empréstimo é a antecipação do saque-aniversário do FGTS. Para tanto, é fundamental encontrar uma empresa confiável que ofereça essa antecipação com taxas de juros atrativas.

Uma vantagem dessa opção é a liberdade de escolher o pacote de viagem que mais se alinha com o perfil e orçamento, sem ficar atrelado a uma empresa específica.

Seja para explorar as belezas naturais do Nordeste, as cidades históricas de Minas Gerais, os encantos da Europa ou qualquer outro destino dos sonhos, as possibilidades são infinitas!

Utilizando o saldo do FGTS com taxas menores

A utilização do saldo do FGTS para custear viagens apresenta a vantagem de contar com taxas de juros mais baixas em comparação a outras formas de crédito. Isso se deve ao fato de que o saldo disponível no FGTS é utilizado como forma de pagamento, o que reduz o risco de inadimplência.

Além disso, o desconto é realizado apenas uma vez ao ano, diretamente do saldo do FGTS, sem comprometer a renda mensal do trabalhador.

Contudo, é válido observar que as taxas de juros podem variar conforme a empresa que oferece a antecipação, sendo essencial realizar uma pesquisa detalhada e comparar as condições antes de contratar o serviço.

