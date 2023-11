Quer ganhar bem? Você precisa entrar nestas profissões, segundo estudo

Em uma pesquisa recentemente divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) junto ao Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), foi feito um levantamento sobre as profissões com maiores salários do país, assim como as áreas profissionais com as remunerações mais baixas já registradas. Continue lendo, logo abaixo, e conheça a lista completa das áreas que realmente podem lhe render um bom salário.

Você está na profissão certa?

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) realizou um minucioso levantamento visando revelar os extremos dos salários pagos no Brasil durante os processos de contratação.

Os valores foram meticulosamente registrados no primeiro semestre deste ano, no momento da admissão dos trabalhadores. Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre a pesquisa e conheça desde o menor salário ao cargo com a maior remuneração do país.

Entendendo a pesquisa salarial

Em junho, a média salarial na admissão atingiu a marca de R$ 2.032,56, configurando-se como a segunda mais elevada em 2023. Segundo dados obtidos pela pasta, os salários mais expressivos ultrapassam os R$ 30 mil, enquanto os mais modestos flutuam em torno de R$ 700.

Dando uma prévia da lista, a posição mais bem remunerada é ocupada pelo cargo de diretor de mercado, ostentando um salário mensal de R$ 34.910,93. Em contrapartida, a menor remuneração registrada no semestre foi destinada ao apresentador de festas populares, com um montante de R$ 712.

É válido destacar que esses dados são fornecidos pelo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), que, em julho, testemunhou a abertura de 142.702 vagas de trabalho com carteira assinada.

No acumulado de 2023, esse número alcança a expressiva marca de 1.166.125 oportunidades de emprego. Diante desse cenário, delinearemos as profissões que se destacam como as mais remuneradas no Brasil.

Conheça as profissões com salários mais altos em 2023

Diretor de Riscos de Mercado: R$ 34.910,93;

Diretor de Serviços de Informática: R$ 30.552,06;

Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades: R$ 28.159,46;

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): R$ 26.957,68;

Diretor de Recursos Humanos: R$ 25.989,60;

Diretor Comercial em Operações de Intermediação Financeira: R$ 23.638,37;

Diretor Comercial: R$ 23.136,86;

Diretor de Suprimentos: R$ 21.786,29;

Diretor de Compliance: R$ 20.786,85;

Diretor de Marketing: R$ 18.918,99;

Diretor de Planejamento Estratégico: R$ 18.918,99;

Diretor Financeiro: R$ 18.502,03;

Engenheiro Aeronáutico: R$ 18.381,45;

Diretor de Operações de Serviços de Armazenamento: R$ 17.915,59;

Professor de Geografia do Ensino Superior: R$ 17.889,34;

Engenheiro de Minas (Projeto): R$ 17.889,34;

Diretor de Produtos Bancários: R$ 17.193,80;

Gerente de Desenvolvimento de Sistemas: R$ 16.922,85;

Diretor de Operações de Serviços de Transporte: R$ 16.785,97;

Diretor de Serviços de Saúde: R$ 16.778,63.

Os salários mais baixos do Brasil

Apresentador de Festas Populares: R$ 712,35;

Produtor na Olericultura de Frutos e Sementes: R$ 1.159,51;

Gandula: R$ 1.181,28;

Líder de Rampa (transporte aéreo): R$ 1.202,76;

Trabalhador da Cultura de Fumo: R$ 1.279,47;

Trabalhador da Exploração de Castanha: R$ 1.307,87;

Trabalhador na Cultura de Dendê: R$ 1.309,87;

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo: R$ 1.315,65;

Agente Indígena de Saúde: R$ 1.316,55;

Moedor de Sal: R$ 1.317,94;

Confeccionador de Artefatos de Couro (exceto sapatos): R$ 1.320,34;

Charuteiro à Mão: R$ 1.326,63;

Trabalhador no Cultivo de Trepadeiras Frutíferas: R$ 1.327,74;

Desenhista Técnico (ilustrações técnicas): R$ 1.332,39;

Sacristão: R$ 1.333,70;

Trabalhador na Cultura de Coco-da-Baía: R$ 1.336,11;

Trabalhador no Cultivo de Espécies Frutíferas Rasteiras: R$ 1.339,44;

Camareiro de Embarcações: R$ 1.342,23;

Criador de Asininos e Muares: R$ 1.344,43;

Trabalhador da Exploração de Raízes Produtoras de Substâncias Aromáticas, Medicinais e Tóxicas: R$ 1.348,80.

Conclusão de disparidades

Essa análise mostra uma grande diferença nos salários de várias profissões, destacando como as remunerações podem variar no mundo do mercado de trabalho brasileiro, evidenciando no entanto, a necessidade de os profissionais buscarem o investimento em cursos de especialização, entre outros, visando uma melhor qualificação para que, futuramente, possam alçar voos maiores dentro da própria profissão ou até mesmo mudarem de área.

