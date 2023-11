10 minutos na semana são suficientes para duplicar a velocidade do Wi-Fi

Com certeza, todo habitante do planeta que utiliza internet já deve ter passado pela situação de querer assistir um vídeo em algum streaming ou realizar o download de um jogo tão bacana e a ação ser interrompida por um simples motivo: lentidão na conexão Wi-Fi. Contudo, isso é bem mais simples de resolver do que muitos pensam, para isso, bastam 10 minutos por semana, entenda.

Confira como melhorar o wi-fi com apenas 10 minutos durante a semana | Imagem de Tejas Porecha por Pixabay

Melhorando a velocidade da internet

No mundo moderno a internet é imprescindível para várias atividades, até mesmo para que o usuário consiga estudar, trabalhar e se conectar com outras pessoas. Mas para isso, é importante ter uma boa conexão wi-fi, senão, o que era para ser algo prazeroso, acaba trazendo bastante dor de cabeça.

O motivo disso pode ser vários, desde de fato uma internet realmente ruim até mesmo uma casa grande com vários cômodos. Mas na maioria das vezes, o motivo está apenas em uma ação de 10 minutos que não é realizada por quase ninguém.

Basicamente, é necessário que o usuário desligue o seu roteador pelo período de 10 minutos, com isso, a conexão será “restaurada” e a velocidade irá melhorar bastante.

Benefícios de desligar o roteador por 10 minutos

Ao realizar essa ação, há uma grande liberação de memória, com isso, o sistema que roda no dispositivo acaba ficando até mais rápido, além disso, não há perigo dele ficar desatualizado. Também ocorre a resolução de certos conflitos de IP.

Já que na maior parte das vezes, conflitos de IP deixam a conexão bem lenta e instável. E ao reiniciar e deixar desligado por 10 minutos, ao iniciar novamente, atualizações são instaladas.

Por fim, após tudo que foi citado, após o chamado “ciclo de energia do roteador”, é possível notar uma melhora significativa que permite que os usuários tenham uma melhor experiência durante a navegação.

Como realizar o processo?

A priori, pode parecer algo difícil, todavia, é bem simples, basicamente, é necessário que o usuário desligue o botão do roteador e após isso, é necessário que ele espere pelo período de 10 minutos, apenas após o tempo citado, é que pode ligar o aparelho novamente.

Lembrando que não se deve realizar o ciclo de energia do roteador com bastante frequência, todavia, caso ele tenha muita instabilidade durante a semana, pode ser que realizar o ciclo mais vezes ajude.

Caso a internet fique instável, uma vez por semana, durante 10 minutos, já é o suficiente para que a rede fique como nova.

