Risco de diabetes reduzido: estudo mostra hábito simples que ajuda

Não é de hoje que milhões de brasileiros lutam contra a diabetes. Quem adota este simples hábito em sua vida pode ter as chances de desenvolvimento de pré-diabetes reduzidos para até 53%. E risco de 47% de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Veja todos os detalhes sobre o estudo abaixo.

Faça isto e reduza as chances de desenvolver diabetes

Este simples hábito pode auxiliar diretamente na redução das chances do desenvolvimento de diabetes. O estudo foi realizado pela Universidade de Adelaide, Austrália. O segredo está em um pequeno detalhe do cotidiano.

De acordo com a pesquisa, os pacientes que consomem chá preto com frequência — de preferência todos os dias, possuem menos chances de desenvolverem a condição. Haja vista que há uma razão específica para isso.

A pesquisa concluiu que as pessoas que consomem chá preto todos os dias possuem um risco de 53% a menos de desenvolver a pré-diabetes. Além disso — aliados a um risco de 47% a menos de desenvolver a diabetes tipo 2.

Estas pessoas foram submetidas a testes comparadas a outras pessoas que até então nunca haviam bebido chá verde — ou então não com tanta frequência. O resultado foi apurado com base em outros fatores de risco.

Bem como idade, sexo, IMC, pressão arterial, etc. Esta pesquisa está levando em consideração que outros estudos já haviam sido direcionados a este detalhe importante. Logo — o detalhe é bem importante na descoberta dessa condição.

Que o consumo do chá preto atua diretamente no controle do açúcar; através do aumento significativo da excreção dos níveis de glicose no sistema urinário.

Entenda a pesquisa

A pesquisa foi feita com quase 2 mil adultos. Sendo 562 homens, 1.361 mulheres com idades variando entre 20 e 8 anos. Todos são habitantes de províncias da China. Os voluntários da pesquisa estavam dentro de um seleto grupo — os que consumiam chá preto e aqueles que nunca consumiram ou em baixa quantidade.

Eles foram questionados durante a pesquisa acerca do tipo de chá que tinham costume de tomar e a frequência. Logo, os pesquisadores analisaram a frequência do consumo do chá preto e os níveis de excreção de glicose na urina.

Lembrando que em alguns casos há uma certa resistência à insulina e nos índices de glicemia. Logo — este pesquisa é de suma importância porque é uma ponte para o desenvolvimento de remédios antidiabéticos; a fim de auxiliar no tratamento da diabetes.

Ademais, basta aguardar os próximos passos da conquista dessas pesquisas para conseguir auxiliar cada vez no combate à pré-diabetes e outros tipos de diabetes.

