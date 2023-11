Minha Casa, Minha Vida anuncia vantagem para inscritos do CadÚnico

Acaba de chegar uma excelente notícia para vários brasileiros, a saber, aqueles que fazem parte do Cadastro Único e são beneficiários do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A medida tomada é de suma importância para diminuir o número de famílias que não têm uma moradia própria e acabam pagando altos valores em aluguel, confira.

Governo anuncia excelente notícia para inscritos no CadÚnico | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual a finalidade do CadÚnico?

A finalidade do Cadastro Único é conseguir reunir em um só local, várias informações sobre os brasileiros, sobretudo, aqueles que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. Por conta disso, a depender da situação econômica de cada família, eles são remanejados para programas sociais específicos.

Por conta disso, atualmente, o Cadúnico é considerado um “passaporte” para conseguir pleitear uma vaga em qualquer benefício do governo, principalmente, os que são de caráter assistencial, como é o caso do Bolsa Família e do BPC.

Dito isso, é fato que esse foi o motivo que o Governo utilizou para oferecer as vantagens inerentes ao Minha Casa, Minha Vida apenas para quem está inscrito no CadÚnico.

Quais pessoas serão impactadas?

Todas as pessoas que estão no Bolsa Família e no BPC e claro, utilizaram o Minha Casa, Minha Vida para realizar a aquisição de sua casa em um determinado momento de suas vidas. Elas terão direito a isenção das parcelas que ainda faltam ser pagas.

Vale lembrar que o programa assiste atualmente brasileiros com renda entre R$ 1,8 mil até R$ 9 mil. Ao todo, cerca de 27 milhões de beneficiários poderão usufruir da isenção citada.

Lembrando que a decisão vale para os contratos que estão sendo subsidiados com recursos provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial, Fundo de Desenvolvimento Social e do Programa Nacional de Habitação Rural.

O que irá mudar com a medida?

Desde que a nova regra entrou em vigor, o Governo deu 30 dias para que a Caixa pudesse colocar as novas regras em prática. Com isso, os contratos que estão dentro dos critérios estabelecidos para receber a isenção, terão o benefício concedido.

Segundo especialistas, a medida chegou em um excelente momento, pois no Brasil, há milhares de famílias que encontram-se em situação de pobreza ou extrema pobreza e mesmo assim, precisam pagar aluguel.

Vale destacar que 27% da população brasileiro vive pagando aluguel e 3% vive “de favor” em imóveis de terceiros. Portanto, realizar a aquisição da moradia própria é de suma importância,

