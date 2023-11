Atenção, MEI: novas regras já estão valendo

O ambiente dos Microempreendedores Individuais (MEI) está em constante evolução, e as recentes alterações regulatórias para o MEI em 2023 trouxeram mudanças de grande relevância, com potencial para influenciar tanto os empreendedores quanto os seus colaboradores. Siga a leitura abaixo e entenda o que já está em vigor com a nova legislação trabalhista.

De olho nas regras, microempreendedor

As significativas transformações sofridas pelo universo dos Microempreendedores Individuais (MEI) acontecem em meio a uma nova regulamentação para o MEI em 2023, que trouxe consigo modificações que têm potencial para afetar tanto os empreendedores quanto os seus colaboradores.

O MEI e a legislação trabalhista

Antes de mais nada, é fundamental entender que a legislação trabalhista desempenha um papel fundamental na vida do empreendedor MEI.

Isso porque, antes de contratar um funcionário, ele precisa estar ciente das normas que regem o universo trabalhista, a fim de garantir a sua proteção contra possíveis demandas legais e penalidades decorrentes de seus empregados.

Quais os direitos do trabalhador enquanto MEI?

Assim sendo, vamos explorar a seguir os direitos do colaborador MEI, que devem ser estritamente respeitados pelo empreendedor:

Salário mínimo ou piso da categoria : O trabalhador MEI tem direito a um salário mínimo ou ao piso da categoria, garantindo um pagamento justo por seus serviços;



: O trabalhador MEI tem direito a um salário mínimo ou ao piso da categoria, garantindo um pagamento justo por seus serviços; Repouso semanal remunerado : O descanso semanal remunerado é um direito sagrado, assegurando que o trabalhador tenha períodos de descanso adequados;



: O descanso semanal remunerado é um direito sagrado, assegurando que o trabalhador tenha períodos de descanso adequados; Férias anuais com acréscimo de 1/3 : As férias anuais devem ser concedidas, com um acréscimo de um terço no valor do salário;



: As férias anuais devem ser concedidas, com um acréscimo de um terço no valor do salário; 13º salário : O pagamento do 13º salário é um direito garantido, representando uma gratificação extra anual;



: O pagamento do 13º salário é um direito garantido, representando uma gratificação extra anual; Recolhimento do FGTS : O FGTS deve ser recolhido de forma regular, proporcionando ao trabalhador segurança financeira no futuro;



: O FGTS deve ser recolhido de forma regular, proporcionando ao trabalhador segurança financeira no futuro; Jornada de trabalho de até 8 horas diárias : A jornada de trabalho não deve ultrapassar 8 horas diárias, seguindo os preceitos legais;



: A jornada de trabalho não deve ultrapassar 8 horas diárias, seguindo os preceitos legais; Horas extras : Horas extras devem ser remuneradas de acordo com a legislação, garantindo o pagamento justo por esforços adicionais;



: Horas extras devem ser remuneradas de acordo com a legislação, garantindo o pagamento justo por esforços adicionais; Salário noturno maior : Para os colaboradores que trabalham à noite, um salário noturno maior é obrigatório;



: Para os colaboradores que trabalham à noite, um salário noturno maior é obrigatório; Vale-Transporte : O vale-transporte deve ser fornecido para facilitar o deslocamento do trabalhador para o local de trabalho.;



: O vale-transporte deve ser fornecido para facilitar o deslocamento do trabalhador para o local de trabalho.; Seguro-Desemprego : Em casos de desligamento, o colaborador MEI tem o direito de solicitar o seguro-desemprego;



: Em casos de desligamento, o colaborador MEI tem o direito de solicitar o seguro-desemprego; Multa de 40% sobre o FGTS : Em situações de rescisão de contrato, a multa de 40% sobre o FGTS é um direito do trabalhador;



: Em situações de rescisão de contrato, a multa de 40% sobre o FGTS é um direito do trabalhador; Aviso prévio proporcional : O aviso prévio proporcional deve ser concedido de acordo com o tempo de serviço do colaborador;



: O aviso prévio proporcional deve ser concedido de acordo com o tempo de serviço do colaborador; Adicional para atividades insalubres ou perigosas: Para atividades consideradas insalubres ou perigosas, um adicional é devido ao trabalhador MEI.

O respeito a esses direitos não apenas cumpre com as obrigações legais, mas também contribui para estabelecer uma relação de emprego sólida e transparente, evitando possíveis litígios legais no futuro.

A contratação de um funcionário enquanto MEI

Em relação à escolha do funcionário, a contratação é um processo que demanda atenção e estratégia por parte do empreendedor MEI. Antes de iniciar esse processo, é essencial realizar uma avaliação criteriosa das necessidades da empresa.

Definir o perfil do funcionário, suas características desejadas e habilidades essenciais para a vaga é crucial, sempre alinhado com as metas de negócios e a cultura organizacional da empresa.

MEI tem direito ao saque-aniversário?

Por fim, uma dúvida comum que surge com as mudanças trazidas pela nova regulamentação do MEI em 2023 é se o MEI tem direito ao saque-aniversário do FGTS. A resposta é negativa. Apesar das atualizações que beneficiam os trabalhadores MEI, o saque-aniversário do FGTS não se aplica a essa categoria.

Os Microempreendedores Individuais continuam contribuindo para o FGTS como parte de suas obrigações legais, mas não têm acesso a essa modalidade de saque. Ela é destinada exclusivamente a trabalhadores com carteira assinada em regime CLT.

Portanto, é importante que os MEIs estejam cientes dessas distinções para gerenciar adequadamente seus recursos e obrigações financeiras.

