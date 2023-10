Continue usando o WhatsApp: celulares mais baratos em 2023

Para quem não tem condições financeiras para pagar uma verdadeira montanha de dinheiro por celulares considerados top de linha, não há motivo para desanimar. Atualmente, existem aparelhos que podem ser considerados baratos e atendem tranquilamente ao funcionamento dos aplicativos mais utilizados por dispositivos móveis em 2023. Siga a leitura abaixo e confira uma lista com seis opções que valem à pena.

Bons e baratos

Se você está com um orçamento limitado ou simplesmente não deseja gastar muito em um celular, não precisa se preocupar, pois existem modelos que oferecem desempenho que pode, tranquilamente, suprir as suas necessidades.

Confira uma lista, logo abaixo, onde você encontrará as melhores opções de celulares de entrada disponíveis no mercado nacional.

6 celulares bons e com preços acessíveis no mercado brasileiro

Celulares de entrada geralmente não se destacam em termos de câmera ou desempenho para jogos pesados, mas atendem perfeitamente às necessidades cotidianas, como acesso ao Facebook, Instagram e YouTube.

Se isso é o que você procura em um novo dispositivo, confira a seguir as melhores opções com preços abaixo de R$ 800.

1. Nokia C20

A Nokia, em parceria com a Multilaser, trouxe para o Brasil o Nokia C20, destinado a usuários que buscam um celular básico ou intermediário.

O aparelho é equipado com a plataforma Unisoc SC9863A, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, além de uma tela HD+ de 6,52″ e uma bateria de 3.000 mAh. O sistema operacional é o Android 11 Go Edition, sem previsão, pelo menos por enquanto, de atualização para o Android 12.

2. Samsung Galaxy A03 Core

Se você procura uma alternativa mais econômica ao LG K41s, o Galaxy A03 Core é uma excelente escolha. Diferente de outros dispositivos da Samsung com Android Go, este modelo conta com 2 GB de RAM e já vem com o Android 11, oferecendo uma experiência mais fluída.

Este smartphone é focado no essencial, portanto, não espere uma tela de alta qualidade, múltiplas câmeras ou uma bateria de longa duração.

3. Motorola Moto E22

O Motorola Moto E22 é outra opção para quem deseja um celular econômico. Ele se destaca por oferecer uma experiência Android sem muitas customizações, algo comum nos dispositivos da marca.

Com um MediaTek Helio G37, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, este celular é capaz de proporcionar um desempenho satisfatório para tarefas básicas, como navegar na internet, usar redes sociais e jogar games leves.

4. Samsung Galaxy A04e

O Samsung Galaxy A04e é outra alternativa acessível para quem busca um celular com preço inferior a R$ 800. Ele se destaca por sua tela com alto brilho, desempenho multitarefa superior aos concorrentes e uma bateria confiável.

O aparelho é equipado com o chipset MediaTek Helio G35, 3 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno e uma generosa bateria de 5000 mAh, tudo isso em uma tela LCD HD+ de 6,5″.

5. POCO C40

O POCO C40 é mais uma opção disponível no Brasil. Ele se destaca por ser o primeiro da marca a trazer a plataforma JLQ JR510, garantindo um preço acessível sem comprometer uma tela de grande tamanho (mesmo que em resolução HD+) e uma bateria gigante de 6000 mAh.

6. Motorola Moto E13

O Moto E13 é o dispositivo mais simples da linha de 2023 da Motorola. Ele se destaca por já vir com o Android 13 na versão Go Edition, o que significa que ele chegou ao mercado com o sistema mais atualizado no momento de seu lançamento.