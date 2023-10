Segundo informações trazidas pelo site WABetaInfo, a versão beta 2.23.23.8, disponível para usuários na Play Store, trouxe uma novidade interessante: respostas geradas por inteligência artificial dentro do canal oficial de suporte do WhatsApp. Com essa implementação, a Meta espera que a plataforma de mensagens otimize o atendimento ao usuário. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre a nova função.

WhatsApp começa a responder usuários sem a necessidade de humanos. — Foto: Reprodução / Freepik

WhatsApp automatizado?

O WhatsApp, conhecido por sua popularidade e constante inovação, está mais uma vez à frente quando se trata de melhorar a experiência de seus usuários.

Além de testar a capacidade de usar a Inteligência Artificial para gerar figurinhas, o aplicativo também busca aprimorar seu canal oficial de suporte com o uso da IA. Curioso? Siga a leitura e saiba mais detalhes sobre a descoberta.

Leia mais: WhatsApp não abre? Você foi excluído e não sabe? Entenda o que aconteceu

WhatsApp investe em IA para aprimorar atendimento ao usuário

Conforme relatos do pessoal do site WABetaInfo, a versão beta 2.23.23.8, disponível na Play Store, trouxe uma novidade interessante: respostas geradas por IA dentro do canal oficial de suporte do mensageiro. Com essa implementação, o WhatsApp busca tornar o atendimento ao usuário mais ágil e eficiente.

A partir de agora, quando os usuários tiverem dúvidas ou problemas, o chatbot da Meta, empresa mãe do WhatsApp, estará pronto para responder às perguntas mais simples e até mesmo encaminhar os casos mais complexos para atendimento humano.

Essa mudança já é perceptível no próprio canal de suporte, que informa claramente que algumas mensagens podem ser geradas pela IA da Meta.

Recurso deve agilizar atendimento

Essa iniciativa visa fornecer respostas instantâneas para as dúvidas dos usuários, um grande avanço em relação à espera prolongada que costumava ocorrer para obter feedback do time do mensageiro.

Até o momento, essa funcionalidade está disponível apenas na versão beta do WhatsApp para Android, mas é esperado que em breve seja incorporada à versão estável do aplicativo.

Além disso, o WhatsApp também está introduzindo um novo design no iOS, mantendo seu compromisso de melhorar constantemente a experiência dos usuários em todas as plataformas.

Com essas inovações, o WhatsApp demonstra mais uma vez seu compromisso em oferecer um serviço de qualidade e eficiente a seus milhões de usuários em todo o mundo.

Mais recentes atualizações do WhatsApp

O ano de 2023 foi, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas para o aplicativo de mensagens mais baixado do mundo. Com atualizações que vão desde simples mudanças visuais à recursos pedidos pelos usuários por um longo tempo, a plataforma está mais robusta e com recursos realmente interessantes.

Confira abaixo alguns destaques no vídeo abaixo.

Leia também: Como ter 2 contas do WhatsApp no mesmo celular? Veja como