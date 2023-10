“Chip Dublê”: criminosos podem ter usado seu CPF; consulte para saber

Seja através de aplicativos ou celulares, criminosos tem dado trabalho às autoridades por conta de novos golpes a cada dia. O Golpe do chip, por exemplo, ocorre através de tipo de cadastro não consentido pelos consumidores, principalmente em linhas pré-pagas, as quais podem ser ativadas com um registro rápido e a aquisição de um chip. Acompanhe a leitura abaixo e entenda melhor este tipo de crime e como se proteger.

O golpe do chip

Usuários podem adotar medidas de prevenção contra golpes ao verificar se seus CPFs estão vinculados a linhas de celular de terceiros, sem sua devida autorização.

Esse tipo de cadastro não consentido pelos consumidores tem se tornado uma tática frequente entre os golpistas, principalmente em linhas pré-pagas, as quais podem ser ativadas com um registro rápido e a aquisição de um chip. Siga a leitura e entenda melhor este tipo de golpe e como se proteger.

Anatel e o Projeto Cadastro Pré-Pago

Uma das estratégias eficazes para inibir essa prática é a iniciativa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em conjunto com algumas das principais operadoras do Brasil, que mantêm uma base de dados online, permitindo que os cidadãos averiguem se seus CPFs estão vinculados a alguma operadora sem sua autorização.

O Projeto Cadastro Pré-Pago, em vigor desde 2020, disponibiliza um website que possibilita aos clientes checar em quais operadoras seus CPFs estão vinculados a uma linha ativa. As operadoras participantes desse projeto são Algar, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo, contando com o respaldo da Anatel.

Como verificar se o CPF está vinculado a uma linha de celular:

Acesse o site do programa Cadastro Pré-Pago: Cadastro Pré-Pago

Insira o número do seu CPF e clique em “Consultar”;

Siga as etapas de confirmação conforme indicado;

Caso exista uma linha ativa associada ao seu CPF, a ocorrência será exibida na tela;

Importante observar que os dados são atualizados a cada 30 dias, sendo recomendável realizar verificações periódicas de acordo com as orientações das operadoras;

É válido ressaltar que somente as linhas pré-pagas são contempladas por essa plataforma; as linhas pós-pagas não estão inclusas.

Como realizar o cancelamento da linha?

Se o cliente constatar que seu CPF está sendo indevidamente usado em uma operadora sem seu consentimento, ele tem a opção de contatar a operadora em questão para solicitar o cancelamento da linha.

Conforme diretrizes da Anatel, o pedido de cancelamento do serviço deve ser atendido em até 24 horas, ou em até 48 horas, caso a solicitação seja realizada por meio de um portal automático, sem intervenção humana.

Com o acesso a um CPF e uma linha de celular ativa, criminosos podem obter senhas, abrir contas bancárias e obter acesso a informações confidenciais por meio de confirmações via SMS. Além disso, podem utilizar a linha de terceiros para atividades ilegais.

Projeto no combate aos golpes

O setor de telecomunicações busca manter suas bases cadastrais sempre atualizadas. O Projeto Cadastro Pré-Pago foi apresentado pelas empresas à Anatel no Plano de Ação Setorial, tendo seu desenvolvimento iniciado em 2019 com o objetivo de combater a utilização indevida de dados de clientes em linhas de celular. Essa medida visa a proteção dos consumidores e a prevenção de crimes cibernéticos.

Se restou alguma dúvida sobre o que fazer para não cair no golpe do chip

