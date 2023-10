O que é o Código Familiar? Use seu CPF para consultar

Se você é beneficiário de algum programa de transferência de renda e possui cadastro no CadÚnico, é bem possível que já tenha se deparado com o código familiar nos portais do governo federal. Mas você sabe, de fato, o que ele significa? Acompanhe a leitura abaixo, e entenda o que é o código familiar e como consultá-lo de forma fácil, utilizando apenas o seu CPF.

Entenda o que é o código familiar e como consultá-lo de forma fácil, utilizando apenas o seu CPF. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O código de um programa social

Todos os programas sociais e de benefícios para a população desenvolvidos pelo Governo Federal Brasileiro estão centralizados em uma única plataforma, o Cadastro Único.

Se você é beneficiário, é provável que já tenha se deparado com o código familiar nos portais do GOV.br. Siga a leitura abaixo, e entenda o que é o código familiar e como consultá-lo de forma fácil, utilizando apenas o seu CPF.

Leia mais: Quem ainda pode receber Pix do governo esta semana pelo CadÚnico

Entendendo o código familiar

O código familiar é uma sequência de oito números gerados para os cadastrados no Cadastro Único, também conhecido como CadÚnico. Essa sequência é fundamental na verificação das informações relativas ao grupo familiar. Com esses oito dígitos, é possível acessar os dados familiares registrados no CadÚnico.

Com base nessas informações consolidadas, o Governo Federal consulta os dados das famílias cadastradas, o que permite verificar informações como renda, local de residência e dependentes.

É importante destacar que o código familiar é exclusivamente destinado a benefícios que dizem respeito à família como um todo.

Sendo assim, se uma família possui quatro membros, todos com seus cadastros individuais no Cadastro Único, eles compartilharão os mesmos dados no código familiar, uma vez que pertencem à mesma família.

Como consultar o código familiar pelo CPF?

Para verificar o seu código familiar utilizando o seu CPF, é um processo relativamente simples. Basta acessar o Cadastro Único através do aplicativo ou do site oficial.

Abaixo, fornecemos um guia passo a passo para tornar a sua busca ainda mais fácil:

Acesse o aplicativo ou o site do Cadastro Único. Selecione a opção “Consulta por CPF”. Complete as informações pessoais solicitadas, incluindo o número de CPF e a data de nascimento.

Assim que concluir esta etapa do procedimento, o seu NIS e o código familiar serão exibidos. O NIS é um registro utilizado pelo Governo Federal para identificar os contribuintes e também pode ser usado para garantir que os trabalhadores recebam seus direitos trabalhistas de acordo com o regime da CLT.

Se, por acaso, as informações desejadas não estiverem disponíveis, você pode recorrer a uma plataforma integrada de ouvidoria chamada “Fala.BR”. Lá, você receberá orientações para resolver a sua situação.

Código familiar e NIS são a mesma coisa?

Na realidade, não são. O código familiar e o NIS são dois registros distintos, embora ambos estejam presentes no Cadastro Único. O código familiar engloba informações de todos os dependentes cadastrados, enquanto o NIS é uma numeração individual fornecida a cada beneficiário.

Quais benefícios utilizam o Cadastro Único como porta de entrada?

A maioria dos benefícios disponibilizados pelo Governo Federal utiliza o Cadastro Único como número de cadastro para seus programas.

Portanto, manter o seu cadastro atualizado pode ser de grande ajuda em diversas situações. Abaixo, listamos alguns exemplos de programas que utilizam o número de cadastro do CadÚnico como referência:

ID Jovem

Carteira do Idoso

Vale Gás

Programa Tarifa Social de Energia Elétrica

Bolsa Família

Minha Casa Minha Vida

Telefone Popular

Programa Bolsa Verde

É importante ressaltar a importância da atualização regular do seu cadastro, uma vez que alguns benefícios dependem dos dados registrados para sua validação e concessão.

Manter as informações atualizadas é fundamental para garantir que você e sua família possam desfrutar plenamente dos programas de assistência social oferecidos pelo Governo Federal.

Se você ainda ficou com alguma dúvida em relação ao Código Familiar, confira o vídeo abaixo.

Leia também: Passo a passo: como atualizar o CadÚnico pela internet hoje

*Com informações da Exame.