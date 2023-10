Cartão “premium” do Nubank traz novos benefícios aos clientes; confira

Considerada a maior fintech da América Latina, o banco digital Nubank anunciou na última segunda-feira (23) mais um leque de vantagens para seus fiéis clientes que tenham como um de seus cartões o “Ultravioleta”, cartão premium da instituição bancária. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes, e como solicitar o seleto serviço.

Nubank anuncia novas vantagens para donos do cartão Ultravioleta— Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os poderes do ultravioleta

O Nubank, um dos gigantes dos bancos digitais no Brasil, anunciou na última segunda-feira (23) uma série de aprimoramentos e vantagens para os clientes donos do cartão premium Ultravioleta.

A instituição financeira frisa que as melhorias recém-introduzidas são apenas uma amostra das vantagens de ser um cliente Ultravioleta.

Além disso, os titulares deste cartão premium terão acesso a uma variedade de soluções projetadas para simplificar e tornar mais prático o seu dia a dia financeiro. Saiba mais detalhes sobre este cartão premium, logo abaixo.

Conheça o cartão Ultravioleta Nubank

O Ultravioleta, direcionado a clientes de alta renda, se destaca por ser confeccionado em metal e oferecer uma série de privilégios exclusivos da bandeira Mastercard Black Internacional, incluindo acesso a salas VIP e muitos outros benefícios.

Vale ressaltar que essas novas funcionalidades mencionadas mais acima estão passando por testes e serão disponibilizadas gradualmente para todos os clientes.

Cartão Ultravioleta Nubank — Foto: Divulgação / Nubank

Novos benefícios do cartão Ultravioleta do Nubank

A Nubank destacou a inclusão de diversas funcionalidades ao plano Ultravioleta, sem acréscimo de custos. Dentre as inovações, destacam-se o NuTag, o Espaço Família, a Central de Proteção, o Rappi Prime, um aplicativo exclusivo, saques ilimitados e atendimento prioritário.

Para compreender de forma mais aprofundada as características desses recursos, apresentamos as principais características de cada um deles, logo abaixo:

NuTag : Esta funcionalidade permite que os usuários efetuem pagamentos em pedágios e estacionamentos diretamente com o cartão de crédito Ultravioleta, sem qualquer custo adicional de emissão, mensalidade ou necessidade de recargas, agilizando significativamente as transações cotidianas;



: Esta funcionalidade permite que os usuários efetuem pagamentos em pedágios e estacionamentos diretamente com o cartão de crédito Ultravioleta, sem qualquer custo adicional de emissão, mensalidade ou necessidade de recargas, agilizando significativamente as transações cotidianas; Atendimento ultravioleta : Disponibilizando suporte 24 horas, este serviço é executado por uma equipe dedicada que prioriza a agilidade no atendimento ao cliente;



: Disponibilizando suporte 24 horas, este serviço é executado por uma equipe dedicada que prioriza a agilidade no atendimento ao cliente; Espaço família : Uma área reservada para compartilhar os benefícios do Ultravioleta com os membros da família, além de possibilitar a visualização das movimentações financeiras de forma mais conveniente;



: Uma área reservada para compartilhar os benefícios do Ultravioleta com os membros da família, além de possibilitar a visualização das movimentações financeiras de forma mais conveniente; Central de proteção : Uma interface do aplicativo focada na segurança do usuário, que inclui funcionalidades como o desligamento da conta em um dispositivo e o bloqueio instantâneo do cartão em caso de emergência;



: Uma interface do aplicativo focada na segurança do usuário, que inclui funcionalidades como o desligamento da conta em um dispositivo e o bloqueio instantâneo do cartão em caso de emergência; Rappi prime : Para os detentores do Ultravioleta, o serviço Rappi Prime é oferecido gratuitamente, proporcionando vantagens significativas no aplicativo de entregas Rappi;



: Para os detentores do Ultravioleta, o serviço Rappi Prime é oferecido gratuitamente, proporcionando vantagens significativas no aplicativo de entregas Rappi; Aplicativo exclusivo : Com um design diferenciado, o aplicativo exclusivo para usuários Ultravioleta oferece um espaço dedicado para acessar todas as vantagens de forma prática e eficiente;



: Com um design diferenciado, o aplicativo exclusivo para usuários Ultravioleta oferece um espaço dedicado para acessar todas as vantagens de forma prática e eficiente; Saque grátis ilimitado: Os titulares do cartão Ultravioleta têm a possibilidade de efetuar saques gratuitos de forma ilimitada na rede 24 horas, sem incorrer em quaisquer tarifas adicionais.

Ultravioleta: uma opção financeira para a alta renda

A líder de operações do Nubank no Brasil, Lívia Chanes, enfatiza que o foco da instituição está no segmento de alta renda. Ela destaca que o objetivo principal é aprimorar e reposicionar o Nubank Ultravioleta, ultrapassando os benefícios tradicionais de um cartão de crédito Black.

Chanes ressalta a ideia de oferecer uma variedade de soluções para abordar aspectos complexos da vida financeira que frequentemente passam despercebidos.

No que diz respeito à mensalidade do Ultravioleta, esta é isenta para aqueles que realizam gastos acima de R$ 5 mil na função crédito até o fechamento da fatura ou possuem R$ 50 mil em economias ou investimentos no Nubank e/ou na NuInvest. Para os demais casos, a tarifa mensal permanece em R$ 49.

