Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou uma pesquisa, chamada de “Mapa do Trabalho”, no qual revelou as profissões que devem estar em alta nos próximos anos, apontando ainda que as empresas no Brasil estarão em busca de profissionais proativos e com habilidades específicas. Saiba mais detalhes na leitura a seguir.

O que o mercado quer de você? Pesquisa aponta o quais habilidades serão necessárias. — Foto: Reprodução / Pixabay

O preparo profissional

Como parte de um estudo abrangente sobre o mercado de trabalho brasileiro, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou as profissões que devem estar em alta nos próximos anos.

O levantamento, conhecido como o “Mapa do Trabalho,” apontou que as empresas no Brasil estarão em busca de profissionais proativos, especialmente na área de tecnologia e ciência de dados.

Até 2025, as empresas no país deverão contratar aproximadamente 9,6 milhões de trabalhadores qualificados, conforme os dados revelados no Mapa do Trabalho.

Além disso, o mercado também oferecerá oportunidades para profissões que exigem qualificação básica ou técnica. Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre o futuro das profissões.

Profissões promissoras até 2025

O estudo revelou que as profissões da área de tecnologia estão entre as mais promissoras. Com a crescente interconexão do mundo, a demanda por profissionais especializados em segurança, ciência de dados, desenvolvimento de aplicativos e outras áreas relacionadas à tecnologia continua a crescer. Esses cargos também são conhecidos por oferecerem salários atrativos.

Os cursos superiores mais requisitados para essas posições incluem Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Ciência da Computação.

Profissões destacadas pelo estudo

A pesquisa destacou várias profissões que devem estar em alta até 2025. Algumas delas incluem:

Dados e Inteligência Artificial

Desenvolvedor de Big Data

Engenharia da Computação em Nuvem

Engenheiro Frontend

Consultor de Nuvem

Pessoas e Culturas

Desenvolvimento de Produtos

Vendas

Marketing e Conteúdo

Economia Verde e Saúde

Profissões Técnicas em Demanda

Além das profissões mencionadas acima, o estudo também identificou demanda por trabalhadores técnicos em várias áreas. Estas incluem profissões como trabalhadores de embalagem e etiquetagem, ajudantes de obras civis, alimentadores de linha de produção e motoristas de veículos de cargas em geral.

Tatiane Franco, executiva da Findes, destacou a importância dos cursos técnicos como uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Ela observou que, no Brasil, muitos jovens optam por fazer faculdade em vez de buscar formação técnica, uma tendência diferente de outros países. No entanto, as indústrias frequentemente enfrentam a falta de mão de obra qualificada.

Trabalhadores técnicos em alta demanda até 2025

Algumas das profissões técnicas em alta demanda até 2025 incluem:

Ajudante de obras civis

Alimentadores de linha de produção

Mecânicos de manutenção de máquinas industriais

Apontadores e conferentes

Magarefes e afins

Trabalhadores de beneficiamento de pedras ornamentais

Mecânicos de manutenção de veículos automotores

Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário

Trabalhadores de embalagens e etiquetagem

Padeiros, confeiteiros e afins

Trabalhadores de confecção de roupas

Motoristas de veículos de cargas em geral

Trabalhadores de materiais de alvenaria estrutural

Técnicos de planejamento e controle de produção

Trabalhadores de conservação de vias permanentes

