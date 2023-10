iPhone 13, 14 ou 15? Veja qual vale mais a pena comprar hoje

Com a recente chegada do iPhone 15 ao mercado brasileiro, os consumidores brasileiros que precisam lidar com o valor mais caro do mundo quando se trata dos smartphones da Apple, encontram o dilema de gastar uma considerável quantia no último modelo ou optar por uma edição anterior do aparelho, visando gastar menos e ainda assim ter um bom celular em mãos. Para ajudar na escolha, destacamos, logo abaixo, os pontos positivos dos últimos três modelos do aparelho da maçã para que você decide qual comprar.

O melhor para o seu bolso e necessidades

O iPhone 15, a mais recente adição à família da Apple, desembarcou no Brasil recentemente, com um preço inicial de R$ 7.299 (com possibilidade de desconto para pagamento à vista).

Como é comum com os lançamentos da gigante de tecnologia, muitos consumidores se encontram na encruzilhada entre investir no modelo mais recente ou optar por um dispositivo de uma geração anterior, geralmente mais acessível.

Se você está enfrentando esse dilema, o guia que apresentaremos a seguir te ajudará consideravelmente, com análise das características e diferenciais do iPhone 15 (lançado em 2023), iPhone 14 (disponibilizado em 2022) e iPhone 13 (de 2021), além de oferecer dicas práticas para ajudar na sua decisão.

Atrativos do iPhone 15:

USB-C e Ilha Dinâmica: O iPhone 15 traz uma novidade bem-vinda com a introdução da porta USB-C, permitindo o uso de carregadores não exclusivos da Apple. Além disso, apresenta a “Ilha Dinâmica”, que faz uso do entalhe na parte superior da tela para exibir notificações e executar comandos de aplicativos.



O iPhone 15 traz uma novidade bem-vinda com a introdução da porta USB-C, permitindo o uso de carregadores não exclusivos da Apple. Além disso, apresenta a “Ilha Dinâmica”, que faz uso do entalhe na parte superior da tela para exibir notificações e executar comandos de aplicativos. Câmera aprimorada: A câmera traseira dupla agora captura imagens com impressionantes 48 MP, proporcionando maior definição em relação à geração anterior. A câmera frontal conta com 12 MP. Além disso, o zoom foi aprimorado, oferecendo três opções em vez de duas, uma estreia para a Apple em dispositivos com apenas duas câmeras principais.



A câmera traseira dupla agora captura imagens com impressionantes 48 MP, proporcionando maior definição em relação à geração anterior. A câmera frontal conta com 12 MP. Além disso, o zoom foi aprimorado, oferecendo três opções em vez de duas, uma estreia para a Apple em dispositivos com apenas duas câmeras principais. Modo retrato automático: A novidade inclui o Modo Retrato “automático”, que detecta pessoas em primeiro plano e desfoca o fundo automaticamente. Se preferir, você pode ajustar as configurações da foto.



A novidade inclui o Modo Retrato “automático”, que detecta pessoas em primeiro plano e desfoca o fundo automaticamente. Se preferir, você pode ajustar as configurações da foto. Modo cinematográfico em 4K: Agora, é possível alterar o foco entre o primeiro plano e o fundo de maneira automática.



Agora, é possível alterar o foco entre o primeiro plano e o fundo de maneira automática. Tela brilhante: A tela de 6,1 polegadas possui um brilho máximo de 1000 nits, proporcionando uma experiência visual vívida.



A tela de 6,1 polegadas possui um brilho máximo de 1000 nits, proporcionando uma experiência visual vívida. Potência interna: O dispositivo é equipado com 6 GB de memória RAM e o processador A16 Bionic, lançado em 2022 e anteriormente exclusivo para os modelos Pro do iPhone 14.



O dispositivo é equipado com 6 GB de memória RAM e o processador A16 Bionic, lançado em 2022 e anteriormente exclusivo para os modelos Pro do iPhone 14. Bateria confiável: A bateria possui 3.349 mAh, permitindo até 16 horas de reprodução de streaming de vídeo, de acordo com a Apple.

O que o iPhone 14 oferece:

Porta Lightning tradicional: O iPhone 14 mantém a tradicional porta Lightning para recarga da bateria e transferência de dados, o que significa que somente os carregadores da Apple são compatíveis, seguindo esse padrão desde o iPhone 5.



O iPhone 14 mantém a tradicional porta Lightning para recarga da bateria e transferência de dados, o que significa que somente os carregadores da Apple são compatíveis, seguindo esse padrão desde o iPhone 5. Sem Ilha Dinâmica: O iPhone 14 não possui a “Ilha Dinâmica”. O entalhe é retangular e permanece fixo no topo da tela.



O iPhone 14 não possui a “Ilha Dinâmica”. O entalhe é retangular e permanece fixo no topo da tela. Câmera aprimorada: A câmera traseira dupla conta com duas lentes de 12 MP cada. O sensor é maior em comparação com o iPhone 13, permitindo uma melhor captura de luz, especialmente em condições de baixa luminosidade.



A câmera traseira dupla conta com duas lentes de 12 MP cada. O sensor é maior em comparação com o iPhone 13, permitindo uma melhor captura de luz, especialmente em condições de baixa luminosidade. Zoom: O iPhone 14 oferece zoom com duas distâncias, enquanto o iPhone 15 adiciona uma opção adicional.



O iPhone 14 oferece zoom com duas distâncias, enquanto o iPhone 15 adiciona uma opção adicional. Modo cinematográfico em 4K: Assim como o iPhone 15, o iPhone 14 também possui o Modo Cinematográfico em 4K.



Assim como o iPhone 15, o iPhone 14 também possui o Modo Cinematográfico em 4K. Modo ação: O iPhone 14 estreou o Modo Ação, que fornece estabilidade ao gravar vídeos em movimento, uma característica compartilhada com os modelos Pro da linha iPhone 14.



O iPhone 14 estreou o Modo Ação, que fornece estabilidade ao gravar vídeos em movimento, uma característica compartilhada com os modelos Pro da linha iPhone 14. Tela de alta qualidade: A tela de 6,1 polegadas possui um brilho máximo de 800 nits, proporcionando uma experiência visual de qualidade.



A tela de 6,1 polegadas possui um brilho máximo de 800 nits, proporcionando uma experiência visual de qualidade. Desempenho: O iPhone 14 é alimentado pelo processador A15 Bionic, lançado em 2021, e também conta com 6 GB de memória RAM.



O iPhone 14 é alimentado pelo processador A15 Bionic, lançado em 2021, e também conta com 6 GB de memória RAM. Bateria sólida: A bateria possui capacidade de 3.279 mAh e oferece até 16 horas de reprodução de streaming de vídeo, de acordo com a Apple.

Características do iPhone 13:

Porta Lightning e qualidade de imagem: O iPhone 13 mantém a tradicional entrada Lightning, garantindo a compatibilidade com os carregadores da Apple. Sua câmera traseira dupla, com lentes de 12 MP cada, embora não conte com o Photonic Engine para estabilização de imagem presente em modelos mais recentes, ainda entrega fotos e vídeos de alta qualidade. A qualidade das imagens é notável, especialmente quando comparada a dispositivos intermediários.



O iPhone 13 mantém a tradicional entrada Lightning, garantindo a compatibilidade com os carregadores da Apple. Sua câmera traseira dupla, com lentes de 12 MP cada, embora não conte com o Photonic Engine para estabilização de imagem presente em modelos mais recentes, ainda entrega fotos e vídeos de alta qualidade. A qualidade das imagens é notável, especialmente quando comparada a dispositivos intermediários. Zoom e recursos de vídeo: O zoom oferece dois níveis de ampliação, alinhando-se com as capacidades do iPhone 14. O iPhone 13 também apresenta o Modo Cinematográfico, porém em Full HD, em vez de 4K, e não inclui o Modo Ação presente em modelos posteriores.



O zoom oferece dois níveis de ampliação, alinhando-se com as capacidades do iPhone 14. O iPhone 13 também apresenta o Modo Cinematográfico, porém em Full HD, em vez de 4K, e não inclui o Modo Ação presente em modelos posteriores. Câmera frontal e desempenho interno: A câmera frontal tem 12 MP, garantindo selfies de qualidade. O dispositivo é equipado com 4 GB de memória RAM, uma tela de 6,1 polegadas com brilho máximo de 800 nits e é impulsionado pelo processador A15 Bionic.



A câmera frontal tem 12 MP, garantindo selfies de qualidade. O dispositivo é equipado com 4 GB de memória RAM, uma tela de 6,1 polegadas com brilho máximo de 800 nits e é impulsionado pelo processador A15 Bionic. Bateria e reprodução de vídeo: A bateria tem capacidade de 3.240 mAh, permitindo até 15 horas de reprodução de streaming de vídeo, de acordo com informações da Apple.

Como escolher o melhor para você?

A cada nova geração de iPhones, a Apple introduz melhorias e atualizações. Entretanto, muitas dessas mudanças podem passar despercebidas para quem já utiliza modelos mais recentes da marca. Por outro lado, para aqueles que possuem um iPhone 12 ou uma versão anterior, as diferenças serão mais notáveis ao considerar a compra de um dos dispositivos listados.

Os preços também variam consideravelmente, com o iPhone 15 custando em torno de R$ 6.570 a R$ 7.300, o iPhone 14 com preços de aproximadamente R$ 4.900, e o iPhone 13 disponível por cerca de R$ 3.000.

A notável diferença de custo torna evidente que nem todos precisam adquirir o modelo mais recente da Apple. O custo-benefício dependerá das necessidades individuais. Analisando as características dos três modelos, é possível observar que as divergências entre o iPhone 13 e o iPhone 14 são menos significativas do que as que existem entre esses modelos e o iPhone 15.

Veja um resumo de cada aparelho, logo abaixo:

iPhone 13: para quem busca eficiência a um preço acessível

Lançado apenas dois anos atrás, o iPhone 13 é capaz de atender às necessidades da maioria dos consumidores brasileiros que buscam um equilíbrio entre desempenho e custo.

Mesmo sendo um modelo mais antigo, a Apple provavelmente continuará oferecendo atualizações de sistema e segurança até pelo menos 2026 ou 2027.

iPhone 14: para amantes da fotografia e produção de vídeos

O conjunto de câmeras do iPhone 14 é um dos melhores em sua categoria, mesmo sendo um dispositivo de 2022. A inclusão do Modo Cinematográfico em 4K é um destaque, especialmente para aqueles que desejam produzir vídeos de alta qualidade.

Além disso, o iPhone 14 é uma escolha atraente para aqueles que desejam um desempenho superior sem o custo do modelo mais recente.

iPhone 15: para uso profissional e fotografia avançada

Embora as gerações anteriores dos iPhones tenham câmeras de alta qualidade, o iPhone 15 oferece melhorias significativas na fotografia e captura de vídeos.

Além disso, a inclusão da porta USB-C para carregamento é uma conveniência valiosa para a maioria dos consumidores. A capacidade de utilizar carregadores de várias marcas pode ser um diferencial no dia a dia.

