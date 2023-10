Graças a uma alteração nas configurações do WhatsApp, é possível verificar as postagens de um contato sem acionar notificações.

Quem navega frequentemente pelo aplicativo de mensagens, com certeza, já desejou espiar as postagens no status de alguém de maneira discreta, sem que haja nenhum rastro de que você deu uma espiada.

As razões para isso podem variar, mas, com certeza, essa seria uma opção intrigante para os curiosos que desejam passar despercebidos. Mas será que isso é possível?

Se você se encaixa nesse grupo, temos uma notícia que irá lhe agradar bastante. Existe um recurso nas configurações do aplicativo que possibilita a visualização dos status de outros usuários sem que nada fique registrado. Já imaginou? A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Dê uma olhada sem ser notado: aprenda como visualizar Status no WhatsApp sem deixar rastro/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp: aprenda a ver status sem ser notado

Por padrão, o WhatsApp segue a mesma lógica dos stories do Instagram. O aplicativo notifica o usuário sobre a lista de contatos e pessoas que visualizaram cada postagem no seu status.

Além disso, a plataforma indica até o horário da visualização de cada um deles. Isso significa que é um registro completo para aqueles que desejam passar despercebidos. Mas será que é possível alterar esta funcionalidade?

A resposta é sim! Este dilema pode ser resolvido com uma simples mudança. Graças a uma alteração nas configurações de privacidade do aplicativo, é possível mudar isso. E isso é aplicável tanto na versão do WhatsApp para Android quanto no iOS (iPhone).

A seguir, demonstraremos o passo a passo para efetuar esta alteração. Acompanhe!

Abra o aplicativo do WhatsApp; Em seguida, toque no ícone de configurações, localizado no canto superior direito no Android e no inferior direito no iOS; Na próxima tela, selecione “Privacidade”; Role a página até o final e desmarque a opção “Confirmações de leitura”.

E pronto! Esta feita a alteração. Esta simples modificação vai fazer com que as pessoas não saibam quando você visualizou os status.

Consequências da modificação nas configurações

Ao desativar a confirmação de leitura, os efeitos não se limitam apenas aos status do WhatsApp. Além de poder visualizar as postagens de forma anônima, você também notará outras mudanças, entre elas estão:

Não conseguirá mais verificar quando suas próprias mensagens foram lidas pelos destinatários;

Seus contatos também não saberão quando você visualizou as mensagens;

Não verá quando e quem visualizou as postagens no status.

Esta alteração nas configurações padrão fará com que você perca a capacidade de monitorar as interações no aplicativo. Mas a boa notícia é que é possível reverter e voltar ao modelo anterior a qualquer momento.

Para retornar ao formato anterior, basta reativar a opção “Confirmações de leitura” e pronto. Esta alternância possibilita o uso em momentos específicos e quando for mais conveniente, de acordo com seu desejo ou necessidade.

