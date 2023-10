Teto do INSS: veja como se aposentar recebendo R$ 8 mil

Você já considerou se terá direito à aposentadoria pelo teto do INSS em 2024? Para aqueles que almejam atingir o limite de aposentadoria do INSS, em 2024, o desafio se apresenta de maneira mais substancial.

A nova projeção do teto da aposentadoria promete aumentos substanciais, redefinindo os benefícios para um grande número de cidadãos brasileiros. A seguir, continue lendo para saber como é possível se aposentar recebendo o teto do INSS, que em 2024 chega a R$8 mil.

Como se aposentar com o teto do INSS de 2024? Entenda aqui/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

INSS: como se aposentar ganhando o teto, em 2024?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é notório por seus ajustes monetários frequentes, que seguem as flutuações econômicas do país.

Para 2024, está previsto que o limite de aposentadoria do INSS chegue a surpreendentes R$ 8.123,10. Isto representa um notável acréscimo de 8,2% em relação ao montante máximo do ano anterior. Mas o que é necessário para alcançar esse benefício máximo?

O teto para a aposentadoria é o valor máximo que um aposentado ou beneficiário pode receber do Instituto Nacional do Seguro Social. É calculado com base no salário mínimo e é atualizado anualmente conforme a inflação.

Em 2023, o teto do INSS é de R$ 7.507,49. Em 2024, a estimativa é de R$ 8.123,10, representando um aumento de 8,2%.

Leia mais: Aposentadoria ANTECIPADA: 4 maneiras de receber antes

Piso em 2024: valor importante para milhões de brasileiros

Por outro lado, o piso da previdência, que é o menor valor concedido a aposentados e pensionistas, deve chegar a R$ 1.421,00 em 2024. Esse valor, embora mais modesto, desempenha um papel fundamental ao garantir suporte financeiro básico a milhões de brasileiros.

O valor da aposentadoria pelo INSS é determinado por dois fatores: a duração das contribuições e o montante dessas contribuições. O valor contribuições refere-se ao valor dos salários que o trabalhador contribuiu. Quanto maior o montante das contribuições, maior será o valor da aposentadoria.

A duração das contribuições indica o número de anos em que o trabalhador contribuiu para o INSS. Para atingir o teto de aposentadoria, um trabalhador masculino precisa ter no mínimo 35 anos de contribuição e atingir a idade de 63 anos. No caso das mulheres, são necessários 30 anos de contribuição e a idade de 58 anos.

Para 2024, o teto da aposentadoria do INSS ficará em torno de R$8 mil. Para obter os valores máximos para aposentadoria, em 2024, o trabalhador precisa satisfazer dois critérios:

Ter, no mínimo 35 anos de contribuição, se for do sexo masculino, ou 30 anos, se for do sexo feminino; Contribuir com o valor máximo do salário de contribuição, que, em 2024, está previsto para ser R$ 8.123,10.

Se o seu objetivo é atingir o limite de aposentadoria do INSS, é crucial começar a contribuir o quanto antes e fazê-lo com o valor máximo do salário de contribuição.

Leia mais: O que mudou na aposentadoria para homens em 2023?