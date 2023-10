Se você está em busca de um cartão de crédito com benefícios como cashback, anuidade gratuita e vantagens exclusivas, o cartão Magalu pode ser a escolha perfeita para você. Confira, logo abaixo, qual é o limite inicial oferecido diretamente no app, assim como os requisitos necessários para solicitar o seu futuro cartão preferido.

Cartão Magalu tem limite inicial que surpreende; veja quanto. — Foto: Divulgação / Magazine Luiza

Um limite generoso te aguarda

O Magazine Luiza apresenta uma nova alternativa no universo dos cartões de crédito: o Magalu Visa Platinum.

Estamos falando ‘simplesmente’ de um cartão sem anuidade que promete uma série de vantagens, incluindo cashback em todas as compras, tanto dentro quanto fora das lojas da rede Magazine Luiza.

Esse cartão tem gerado grande interesse nos brasileiros que buscam limites atraentes e benefícios exclusivos. Se você está considerando adquirir um, continue lendo para obter mais informações, logo abaixo.

Leia mais: Cartão universitário da Caixa é uma boa ideia? Veja os prós e contras

Qual é o limite inicial do cartão Magalu?

O limite inicial do cartão Magalu é variável e depende de diversos fatores, como análise de crédito, histórico financeiro e perfil do usuário que está fazendo a solicitação. Desta forma, não há um valor fixo que se aplique a todos os ‘candidatos’.

Em geral, esse limite é estabelecido com base na renda mensal e na capacidade de pagamento do cliente. No entanto, mesmo após avaliações rigorosas, o limite máximo inicial geralmente não ultrapassa R$ 2.500,00.

Isso pode ser considerado um ótimo ponto de partida, especialmente considerando os benefícios do cartão, como o cashback, que pode gerar retornos financeiros positivos com as compras.

Como solicitar o seu cartão Magalu?

Além disso, é importante destacar que a renda mínima necessária para solicitar o cartão é de R$ 800,00. Esse valor é acessível e abrange uma ampla gama de pessoas, tornando o cartão uma opção viável, mesmo para aqueles com renda moderada.

Para solicitar o seu cartão Magalu, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site oficial e clique na opção “Peça já o seu”. Complete os campos com os dados solicitados. Aguarde a análise de crédito, que pode levar alguns dias. Se aprovado, você receberá instruções de ativação no e-mail cadastrado.

É importante lembrar que os procedimentos específicos podem variar, portanto, esteja atento ao site oficial para obter informações atualizadas.

Leia também: Comunicado Banco do Brasil: donos de cartão de crédito podem comemorar