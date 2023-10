Quando o assunto é aposentadoria, é natural que muitos brasileiros, já segurados ou não, tenham dúvidas das mais variadas sobre o que fazer para manter seu benefício garantido. Uma das dúvidas que mais atormenta a mente dos brasileiros é sobre possibilidade de um eventual nome sujo poder afetar seus benefícios do INSS. Continue a leitura, a seguir, e entenda o que, de fato, diz a lei sobre os repasses previdenciários.

INSS explica: nome sujo prejudica a aposentadoria? Entenda— Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Negativado e a aposentadoria

Quando se trata do processo de aposentadoria, muitos brasileiros têm dúvidas sobre como a situação de ter o nome sujo ou negativado pode afetar seu direito ao benefício previdenciário.

Continue lendo abaixo e saiba mais detalhes sobre essa questão, esclarecendo pontos sobre como a situação de inadimplência financeira pode impactar os benefícios oferecidos pelo INSS.

Leia mais: Pagamentos INSS: veja sua posição na fila para receber em outubro

O que significa estar com o nome sujo ou negativado?

Estar com o nome sujo ou negativado implica que seu CPF está registrado nos birôs de crédito, tais como o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e o Serasa, devido a dívidas não quitadas ou pendências financeiras.

Essa situação pode resultar de atrasos no pagamento de contas, empréstimos não liquidados, ou cartões de crédito em atraso, entre outras razões.

Como saber se meu nome está sujo?

A verificação da situação do nome pode ser feita por meio de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, que oferecem serviços online para verificar o estado do seu CPF. Além disso, é possível receber notificações de empresas e instituições financeiras informando sobre a negativação do seu nome.

Consequências do nome negativado

A situação de ter o nome sujo pode acarretar várias consequências, incluindo dificuldades na obtenção de crédito, empréstimos, financiamentos e cartões de crédito.

Empresas geralmente consultam seu CPF para avaliar seu histórico financeiro antes de conceder esses benefícios. Portanto, manter um histórico de bom pagador é fundamental para acessar esses serviços.

O nome sujo afeta a aposentadoria?

Felizmente, ter o nome sujo ou negativado não impede diretamente a obtenção da aposentadoria junto ao INSS. O benefício previdenciário é garantido pela Previdência Social, independente da situação do seu CPF.

Motivos que podem levar ao indeferimento da aposentadoria

Entretanto, existem situações em que o INSS pode negar a concessão da aposentadoria, mas essas situações não estão relacionadas à situação do nome do solicitante.

A seguir, apresentamos alguns motivos que podem resultar no indeferimento do benefício:

Contribuição insuficiente ao INSS : Para receber a aposentadoria, é necessário ter contribuído para o INSS por um período mínimo. Se não houver contribuições suficientes, a aposentadoria pode ser negada;



: Para receber a aposentadoria, é necessário ter contribuído para o INSS por um período mínimo. Se não houver contribuições suficientes, a aposentadoria pode ser negada; Pendências nas contribuições ao INSS : Da mesma forma que a falta de contribuições pode resultar na negativa do benefício, problemas com contribuições também podem levar à recusa;



: Da mesma forma que a falta de contribuições pode resultar na negativa do benefício, problemas com contribuições também podem levar à recusa; Documentação inadequada ou incorreta : A apresentação de documentos incorretos ou incompletos pode resultar na negação do benefício;



: A apresentação de documentos incorretos ou incompletos pode resultar na negação do benefício; Condições de saúde : A concessão da aposentadoria por invalidez, por exemplo, depende da comprovação da incapacidade para o trabalho;



: A concessão da aposentadoria por invalidez, por exemplo, depende da comprovação da incapacidade para o trabalho; Atividades especiais não consideradas : Profissionais que desempenham atividades de risco podem solicitar aposentadoria especial, mas devem comprovar a exposição aos perigos;



: Profissionais que desempenham atividades de risco podem solicitar aposentadoria especial, mas devem comprovar a exposição aos perigos; Atividade rural não reconhecida: Da mesma forma, trabalhadores rurais devem comprovar sua atividade para ter direito à aposentadoria rural.

Casamento e aposentadoria

O casamento, em geral, não afeta diretamente o direito à aposentadoria. Entretanto, a renda do cônjuge pode influenciar o valor do benefício em alguns casos.

Isso ocorre, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, em que a renda do cônjuge é considerada para determinar o valor do benefício. No entanto, o casamento em si não resulta na perda da aposentadoria.

Como limpar o nome para acessar os benefícios do INSS?

Para regularizar a situação financeira e limpar o nome, é necessário negociar as dívidas pendentes com os credores. Existem várias opções disponíveis, incluindo parcelamento, renegociação de dívidas e pagamento à vista, dependendo das condições oferecidas pelas empresas.

Solicitar um empréstimo consignado pode ser uma das alternativas para quitar dívidas à vista, uma vez que oferece juros mais baixos e prazos mais longos.

Leia também: INSS CONFIRMA grande notícia para aposentados e pensionistas HOJE (10)