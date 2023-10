Quem fizer isso na prova será ELIMINADO do ENEM 2023

Como tradicionalmente acontece anualmente, os estudantes de todo o Brasil se preparam para encarar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste ano, as provas estão confirmadas para os dias 5 e 12 de novembro, e contará com algumas alterações no formato e nas regras. Sendo assim, continue lendo, logo abaixo e saiba o que não é permitido para evitar possíveis eliminações.

Saiba o que não é permitido durante a realização das provas do Enem 2023 para evitar possíveis eliminações. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É bom seguir as regras

Nos dias 5 e 12 de novembro, os estudantes de todo o Brasil se preparam para encarar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.

Este ano, o exame terá algumas mudanças em relação ao formato e às regras, e é essencial que os candidatos estejam bem informados para evitar possíveis eliminações. Siga a leitura e saiba mais detalhes.

Leia mais: Os erros mais comuns do ENEM e como evitá-los; aprenda

Entenda o formato do Enem em 2023

No primeiro domingo de novembro (5), os participantes enfrentarão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias.

O tempo de aplicação será de 5 horas e 30 minutos, contados a partir da autorização do aplicador para o início das provas. É importante destacar que o candidato só responderá às questões da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), conforme escolhido na inscrição.

Já no segundo domingo, 12 de novembro, é a vez das provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Neste dia, o tempo de aplicação será de 5 horas, também contados a partir da autorização do aplicador para o início das provas.

Siga as regras e não seja eliminado

Para evitar a eliminação no Enem, os candidatos precisam prestar muita atenção às exigências estabelecidas pelo edital. Em 2023, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) definiu uma série de regras a serem cumpridas no dia da avaliação.

Dentre as situações que podem levar à eliminação, destaca-se a comunicação com qualquer pessoa que não seja o aplicador da prova, bem como a utilização de livros, notas, papéis ou impressos durante a aplicação do exame. Além disso, é proibido registrar ou divulgar, por imagem ou som, qualquer material relacionado ao exame.

Outro fator que pode resultar na eliminação é deixar a sala de provas a partir das 13h sem a companhia de um fiscal ou sair do local antes de completar duas horas desde o início das provas. Essas regras são rigorosas e visam garantir a ordem do processo.

Itens proibidos de levar

Em relação aos pertences, os candidatos não podem manter nenhum item consigo durante a prova. Dentre os materiais proibidos de serem levados para a sala onde você fará a prova estão: óculos escuros, chapéus, canetas de material não transparente, lápis, lapiseiras, borrachas, réguas, corretivos, livros, chaves e qualquer equipamento eletrônico.

Esses objetos devem ser guardados em um envelope porta-objetos, sendo que os aparelhos eletrônicos precisam estar desligados. Qualquer violação dessas normas pode resultar em eliminação, inclusive se o celular emitir algum som, mesmo estando dentro do envelope porta-objetos.

Não perca a hora das provas

É fundamental que os candidatos estejam atentos ao horário de abertura dos portões e de fechamento nos dois domingos de prova.

Os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h, pelo horário de Brasília. O início das provas está marcado para às 13h30 nos dois dias. Vale ressaltar que o horário de término das provas é diferente: no dia 5 de novembro, encerram às 19h, enquanto no dia 12 de novembro, finalizam às 18h30.

Leia também: Aprenda a descobrir o TEMA DA REDAÇÃO do ENEM este ano