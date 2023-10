Outubro sem TAXA! Conta de luz está mais barata; veja seu direito

A conta de luz está entre as grandes preocupações dos brasileiros, já que costuma pesar no orçamento. Em um país tropical, com ventiladores e condicionadores de ar ligados para dar conta do calor, é natural que qualquer redução na conta de energia seja comemorada.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a suspensão das taxas extras na conta de luz para o mês de outubro, trazendo alívio para milhões de famílias e empresas em todo o país.

Esta medida tem como objetivo aliviar o orçamento doméstico, mas também contribuir para a recuperação econômica. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Conta de luz vai ficar mais barata! Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conta de luz: bandeira verde está chegando!

A Bandeira Verde entra em vigor em alguns estados do país, graças à boa reserva energética ao longo do mês. A decisão de adotar a bandeira verde reflete o equilíbrio das reservas hidrelétricas no momento, tornando desnecessária a cobrança extra para o consumo adicional de energia elétrica.

Mesmo com a recente onda de calor em todo o país, e o uso constante de ventiladores e condicionares de ar em algumas regiões do país, as chuvas, decorrentes do clima quente, contribuíram para melhorar os níveis dos reservatórios das hidrelétricas, permitindo manter a conta de luz sem acréscimos.

Desde abril deste ano, as taxas extras vêm sendo suspensas, e o país tem conseguido manter suas reservas energéticas de forma eficaz. A previsão da Aneel é que a conta de luz permaneça sem reajustes devido às bandeiras tarifárias até o final de 2023.

Como pagar menos na conta de luz?

É importante ressaltar que a bandeira verde beneficia apenas os consumidores inscritos no Sistema Interligado Nacional (SIN), a rede de transmissão de energia elétrica que conecta usinas e consumidores. Para aqueles sob outras bandeiras tarifárias, os custos adicionais podem ser verificados na tabela abaixo.

A grande maioria dos estados brasileiros está integrada ao SIN, exceto algumas áreas de estados da Região Norte e de Mato Grosso, além de todo o estado de Roraima. Nestas regiões, a demanda de energia é suprida, principalmente, por usinas térmicas a óleo diesel, que, geralmente, têm custos mais baixos. O SIN atualmente compreende quatro subsistemas: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte.

Dicas para Economizar na Conta de Luz

Troque lâmpadas incandescentes por LED: As lâmpadas LED são mais eficientes e consomem menos energia, proporcionando economia a longo prazo;



Apague as luzes: Lembre de apagar as luzes ao sair de um cômodo e utilize iluminação natural, sempre que possível;



Use eletrodomésticos eficientes: Opte por eletrodomésticos com selo Procel de eficiência energética, que consomem menos energia;



Controle a temperatura do ar-condicionado: Mantenha a temperatura do ar-condicionado em níveis confortáveis e evite resfriar em excesso;



Isolamento térmico: Mantenha portas e janelas bem vedadas para evitar a entrada de ar quente ou frio, dependendo da estação;



Manutenção de aparelhos: Faça a manutenção regular de aparelhos como geladeira e ar-condicionado para garantir que funcionem de forma eficiente;



Utilize ventiladores: Em dias mais amenos, opte por ventiladores, em vez de ar-condicionado, que consomem menos energia;



Horário de pico: Tente utilizar aparelhos que consomem mais energia fora dos horários de pico, quando a tarifa pode ser mais baixa;



Lave roupa com carga completa: Evite lavar pequenas quantidades de roupa e utilize a máquina de lavar com carga completa.



Isolamento térmico na casa: Melhore o isolamento térmico da sua casa com isolamento em paredes e telhados.

Lembrando que pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença na sua conta de luz. É importante criar uma consciência sobre o consumo de energia e adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia.

*Com informações do Canal Consulta Pública